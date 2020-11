A un mes del femicidio de Keila Moreira

P U B L I C



Ayer se organizó un minuto de silencio en su memoria. El segundo imputado en la causa, Matías Oviedo, continúa prófugo. Ofrecerán una recompensa. "Es muy doloroso. Todavía no lo podemos creer. 16 años tenía, toda una vida por delante", dijo ayer la madre de Keila Moreira a la prensa minutos antes de las 20:40, hora en la que ocurrió el femicidio de su hija en el barrio Las Praderas, el 17 de octubre pasado. Luego se improvisó un altar con imágenes de Keila en la plaza del barrio Otamendi, de donde era originalmente vecina, y se realizó un minuto de silencio "para no olvidar su femicidio y pedir justicia" explicó la madre, quien se quebró frente a las velas y las imágenes de su hija. Horas antes había estado presente en el lugar Paola Garello, en representación de la Sub Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Según explicó, fue recibida junto a la madre de Keila varias veces en la UFI 2 para visualizar el expediente, y mantenían un permanente contacto con la Fiscal Ana Laura Brizuela. "Hasta que no aparezca Oviedo, la causa no va a avanzar, porque Franco Moreira se negó a declarar. Ahora le van a sacar sangre para comparar el ADN con el perfil de la descamación epitelial que Policía Científica extrajo del arma homicida, para saber quién de los dos disparó", señalaron y recordaron que días atrás tuvo lugar un nuevo allanamiento negativo buscando a Matías Oviedo. En ese sentido, fuentes judiciales aseguraron a La Auténtica Defensa que "está por salir de un momento a otro" el ofrecimiento de una recompensa por cualquier dato fehaciente que contribuya a encontrar su paradero. Familiares, amigos y allegados de Keila organizaron una nueva marcha para este viernes a las 10 de la mañana. Partirán desde el Arco, pasarán por la UFI 2 y la Comisaría Campana Primera, para finalizar en la plaza Eduardo Costa.



Ayer se improvisó un altar con imágenes de Keila en la plaza del barrio Otamendi. Participaron familiares y amigos de la víctima.





Realizaron un improvisado altar con velas y fotos de la víctima.





Familiares y amigos de Keila la recordaron al cumplirse un mes de su asesinato.





La madre de Keila se quiebra al recordar a su hija.

#Dato a un mes del femicidio de Keila Moreira (16) dialogamos con Paula, la mamá, Acompañada por Paola Garello de la Subsecretaría de Derechos Humanos reafirman el pedido de Justicia: falta la detención de Matías Oviedo, ya que Franco Moreira se niega a declarar. Ampliaremos... pic.twitter.com/6K5jQAeYqc — Daniel Trila (@dantrila) November 17, 2020

A un mes del femicidio de Keila Moreira

