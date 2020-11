Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del miércoles, 18/nov/2020. Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del miércoles, 18/nov/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Policiales - Sociedad: La Federal volvió a allanar las oficinas del contador Aun en Zárate Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

La Federal volvió a allanar las oficinas del contador Aun en Zárate







El lunes habían retirado documentación y ayer fueron por las cámaras de seguridad. Sobre el allanamiento en Campana, trascendió que el arquitecto Federico Meier había sido demorado, pero confirmamos que fue liberado ese mismo día. La investigación de la AFIP apunta a la emisión de facturas apócrifas por más de $1900 millones. En nuestra edición de ayer, dábamos cuenta de un allanamiento realizado por la Policía Federal en las oficinas de la constructora Tivelli & Meier, ubicadas en Estrada y San Martín. Como se informó, el procedimiento en nuestra ciudad estaba vinculado a dos allanamientos que tuvieron lugar en Zárate. El objetivo de los uniformados fueron dos estudios jurídicos contables de la firma Aun y Asociados, cuyo titular es el zarateño Marcelo Aun, contador a quien lo precedía cierta exposición mediática por atribuírsele una relación sentimental con la actriz y modelo Luli Salazar. Luego de una estricta reserva por parte de la justicia y de la policía, se emitió un comunicado en el que se da cuenta de que "el trabajo desarrollado por la AFIP y su articulación con el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad de la Nación permitió, finalmente, desbaratar una organización dedicada al delito complejo y detener a quienes formaban parte del grupo". Según se informó, las estimaciones preliminares arrojan que las usinas investigadas emitieron comprobantes por más de 1900 millones de pesos que, entre enero de 2018 y abril de 2020, habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos. La organización desarticulada utilizaba empresas sin actividad real, así como firmas que, teniéndola, simulaban operaciones de ventas hacia otras firmas de la organización para que éstas pudiesen computarse créditos fiscales y gastos ficticios. De esa forma, disminuían de manera fraudulenta su carga tributaria. La asociación ilícita tributaria denunciada estaba compuesta por un grupo de profesionales contables y jurídicos que tenían a su cargo el "mantenimiento" (presentación de las declaraciones juradas y elaboración de balances, entre otras tareas) de las sociedades utilizadas como usinas de facturas apócrifas. Los usuarios de los comprobantes falsos eran reconocidas firmas del sector del calzado que recibían por parte del "grupo de profesionales" no sólo el auxilio cuando eran inspeccionadas por la AFIP, sino que confeccionaban y firmaban los balances contables en donde figuraban las operaciones con las usinas. Tras la denuncia de la AFIP, las tareas investigativas llevadas a cabo por las y los efectivos de la PFA, fuerza federal dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, permitieron establecer los domicilios de los sospechosos. Con esa información, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana ordenó realizar 25 allanamientos: 9 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 en Lomas de Zamora, 2 en la localidad de Morón y 8 entre Campana y Zárate. Como resultado del operativo, se aprehendió a 11 personas y se secuestró gran cantidad de documentación de interés para la causa. En cuanto a los allanamientos mencionados, en un primer momento trascendió que el arquitecto Federico Meier había sido demorado por la Justicia, pero ese mismo día, al caer la tarde fue liberado. No fue así la suerte del contador Marcelo Aun, quien estuvo presente durante los allanamientos de los dos estudios en Zárate. Ambos procedimientos se iniciaron alrededor de las 10 de la mañana y finalizaron cerca de las 18. En ese sentido, el diario La Voz de Zárate, informó que tanto el presidente del Colegio de Abogados de Zárate Campana, Marcelo Fioranelli; como el vicepresidente Juan Pablo Ytalia oficiaron de testigos en los dos domicilios. Según explicó al respecto una fuente judicial, se trata de un procedimiento previsto por la ley que se le dé participación al Colegio de Abogados correspondiente cuando se allana un estudio jurídico de uno de sus matriculados, de manera tal de garantizar la privacidad de la documentación resguardada en el estudio jurídico intervenido y que no es objeto de la investigación. Finalmente, también trascendió que el Juez Federal con asiento en Campana, Adrián González Charvay, había ordenado para ayer un nuevo allanamiento en los estudios de Aun y Asociados, con el fin de secuestrar registros de las cámaras de seguridad.

