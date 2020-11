Protesta de los profesionales del Hospital San José

Tuvo lugar ayer al mediodía, en el ingreso a la Guardia del nosocomio. "Queremos decirle a la sociedad de Campana que los médicos van a seguir trabajando, pero que realmente las condiciones son durísimas", señaló el Dr. Andrés Díaz Lucero.

Luego del "abrazo simbólico" que tuvo semanas atrás en el Hospital San José, integrantes de la Asociación de Profesionales del nosocomio convocaron ayer por la mañana en el ingreso a la Guardia a la prensa local para difundir sus reclamos por una recomposición salarial.

"Todos sabemos que la situación de pandemia nos está afectando de una manera muy grave, con mucho trabajo, con mucha tensión, y poniendo en riesgo nuestra vida y la de nuestras familias constantemente. En este contexto de tensión laboral, no tenemos aumentos salariales desde el 2019. Nos ofrecen miserias, y no sólo eso, sino que desde que arrancó la pandemia estamos sufriendo recortes de adicionales: no sólo no estamos ganando más, sino que estamos ganando menos de lo que veníamos ganando. Eso se da porque también porque somos víctimas de no tener un convenio laboral y nuestros sueldos se manejan a gusto y placer de las autoridades. Sacan y agregan como ellos quieren", señaló el médico psiquiatra Andrés Díaz Lucero, quien ofició de portavoz.

"Nosotros -continuó Lucero- queremos decirle a la sociedad de Campana que los médicos van a seguir trabajando, pero que realmente las condiciones son durísimas. Estamos en un momento muy lamentable. No podemos protestar, no recibimos ninguna ayuda de ningún lado. Hay dificultades en todos lados, pero en Campana no nos escuchan. En Julio presentamos una nota al intendente, que no nos respondió. Hace una semana se presentó otra, pidiendo una reunión. Y no se sientan siquiera a charlar (…) Somos médicos, nos debemos a la salud y no vamos a parar. Pero necesitamos el apoyo de la gente y esta es la única manera que tenemos de ser escuchados".

En ese sentido, los profesionales señalaron: "Desde el 2018 venimos perdiendo frente a la inflación, y en el 2020 no hemos tenido aumentos. La propuesta que hacen es un 6% y un bono fijo para el 2021, que es lo mismo que le ofrecen a los empleados municipales. La situación no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado" y recordaron que se pagaron las 3 primeras cuotas del bono prometido pero que la última cuota, que debía concretarse en octubre, al día de ayer no había sido cancelada.