Toyota Argentina presentó la nueva Hilux

Tiene nuevo diseño exterior e interior; mejor confort de marcha y nuevas especificaciones; y más tecnología. Sumó también mayor potencia a su motor 2.8L, ahora con 204 CV y mayor seguridad con la inclusión de Toyota Safety Sense. En un evento virtual que se desarrolló en el Centro de Visitas de la planta en Zárate y que se pudo seguir a través de distintas plataformas online, Toyota Argentina presentó ayer la nueva camioneta Hilux, con un diseño renovado, mayor confort, más tecnología, mejor performance y más seguridad. La pick up líder de su segmento desde hace 14 años consecutivos (2006-2019), se fabrica en la planta industrial que la marca japonesa tiene en la vecina ciudad, desde donde se exporta a 23 mercados en la región de América Latina y el Caribe. Reforzando la gama de versiones de trabajo, la nueva Hilux incorpora dos nuevas versiones cabina simple, las DX Cabina y Chasis, con tracción 4x2 y 4x4. Estas versiones permiten a los clientes que relizan conversiones sobre Hilux Cabina Simple, y prescinden de la caja de carga, acceder a una unidad con un precio más conveniente. La nueva Hilux presenta un nuevo diseño exterior, más moderno con cambios en ópticas delanteras, parrilla y paragolpes. El diseño interior presenta cambios en el equipo de audio, más integrado al torpedo. Todas las versiones de Hilux están ahora equipadas con un sistema de audio con pantalla táctil de 8" con conectividad. Respecto a la seguridad pasiva, las versiones cabina simple incorporan airbags laterales (x2) y de cortina (x2), totalizando 7 airbags. De esta forma, todo el line up de Hilux está equipado con 7 bolsas de aire. En cuanto a la seguridad activa, el vehículo incorpora de serie el sistema de seguridad Toyota Safety Sense, con Sistema de Pre-colisión frontal (PCS), Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) y Control de velocidad crucero adaptativo (ACC). A su vez, todas las versiones de Hilux recibieron mejoras orientadas a optimizar el confort de marcha. Respecto a la performance, las versiones de Hilux con motor 2,8L tienen ahora 204 CV, incrementando su potencia en un 15%. Todas estas características se incorporan a las prestaciones ya conocidas del modelo, además de destacarse por la calidad, confiabilidad y durabilidad propias de un Toyota. DISEÑO EXTERIOR En las versiones SRX, SRV y SR se presenta un nuevo diseño frontal; más moderno, con cambios en sus ópticas, parrilla y paragolpes, que en su conjunto le otorgan una imagen de fortaleza y robustez. Las versiones SRX y SRV suman además faros bi-LED que le da una mayor impronta visual y tecnológica. Con respecto a la vista lateral se destacan las nuevas llantas de aleación para las versiones SRX (265/60R18"), SRV y SR (265/65R17"). DISEÑO INTERIOR En su interior la nueva Hilux combina dinamismo y modernidad, integrándose el equipo de audio de manera más fluida al panel de instrumentos. En las versiones SRX, se destacan en la parte superior del panel de instrumentos, dos de los parlantes JBL® que realzan la percepción de modernidad. El nuevo diseño y combinación de colores de los relojes de velocímetro y tacómetro, donde predomina ahora el gris, negro y blanco, contribuyen a renovar la atmósfera interior de la nueva Hilux. En las versiones DX, una mayor sensación de vanguardia es generada por la incorporación de un audio con pantalla táctil de 8’’. AUDIO Todas las versiones de la nueva Hilux están ahora equipadas con equipo de audio con pantalla táctil de 8" con conectividad: Android Auto® & Apple CarPlay®, y mantienen la función de Bluetooth®. Por su parte, las versiones SRX incorporan un sistema de audio premium JBL® con 8 parlantes y subwoofer [tweeters (x2), squawkers (x2), speakers (x4) y subwoofer (x1)]. Las versiones SRX y SRV mantienen el navegador satelital (GPS) y TV Digital. En todas las versiones Android Auto® & Apple CarPlay® funcionan conectando el smartphone al puerto USB a través de un cable, y la posibilidad de contar con conectividad dependerá de que el smartphone tenga esta opción. EQUIPAMIENTO Con el fin de exceder las expectativas de los clientes de Hilux en cuanto a especificaciones, las versiones SRX introducen butacas delanteras con sistema de ventilación. La incorporación de esta especificación (que ya equipaban butacas con tapizado de cuero natural y ecológico) mejora el confort en días de calor. Las versiones SRX y SRV incorporan además sensores de estacionamiento delanteros y traseros que facilitan las maniobras en espacios reducidos y contribuyen a la seguridad del entorno. El display de información múltiple de 4,2’’ con pantalla a color (versiones SRX, SRV y SR), incorpora dos funciones adicionales, que son el indicador de velocidad digital e indicador de posición de las ruedas delanteras. Esta última función muestra una referencia de cuál es la posición de las ruedas delanteras con 3 ángulos distintos. Además, las versiones SRX, SRV y DX Cabina Simple incorporan cobertor de caja de carga. CONFORT DE MARCHA Todas las versiones de Hilux recibieron mejoras orientadas a optimizar el confort de marcha. En las versiones cabina doble, esto fue posible mediante a una nueva puesta a punto de los amortiguadores y elásticos. Por su parte, las versiones SRX incorporan nuevos amortiguadores de mayor diámetro (+6,7% vs generación anterior) con una puesta punto especialmente orientado al confort. En todas las versiones se incorporaron bujes de nuevo diseño en la unión de elásticos con el chasis y se incorporaron nuevos montantes de cabina, que otorgan mayor rigidez lateral y permiten reducir el nivel de vibraciones transmitidas al habitáculo. Todas estas mejoras permiten absorber mejor las vibraciones generadas por las irregularidades del camino. PERFORMANCE Las versiones de Hilux con motor 1GD (2.8l) tienen ahora 204 CV, incrementando su potencia en un 15%. Las versiones con este motor y transmisión automática tienen ahora 500 Nm de torque. En el caso de las versiones con transmisión manual, el torque se mantiene en 420 Nm, pero en un rango mayor de revoluciones, que ahora es entre 1.400 y 3.400 rpms. Este nuevo nivel de performance es posible mediante la incorporación de turbo más grande, en el que ahora las aspas de la turbina son un 25% mayores. Otra mejora de performance es la incorporación de una electroválvula en la dirección que permite tener una dirección asistida más liviana a baja velocidad, y más pesada al incrementarse la misma. ACCESORIOS A partir de la renovación de Hilux se ha definido también una nueva y completa línea de accesorios que tiene en cuenta las preferencias y condiciones de uso de cada perfil de cliente. El nuevo portafolio de accesorios permite la personalización de las unidades, como así también accesorios funcionales que se adaptan a las necesidades de quienes utilizan sus vehículos, ya sea para trabajo o para uso personal. Entre los principales accesorios desarrollados para esta Nueva Hilux, se destacan el asistente para apertura/cierre del portón trasero y el cierre centralizado de portón trasero. También se incluyen renovadas versiones del protector frontal, la barra deportiva, calcos laterales, overfender, cubre caja roller, red de carga y protector frontal de radiador.

LA TOYOTA HILUX ES LA PICK UP LÍDER DE SU SEGMENTO DESDE HACE 14 AÑOS CONSECUTIVOS





EL FRENTE DE LA PICK UP PRESENTA UN NUEVO DISEÑO.





EL NUEVO INTERIOR DEL MODELO SRX.



Toyota Argentina presentó la nueva Hilux

