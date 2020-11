MARATÓNICA SESIÓN Al cierre de esta edición continuaba en la Cámara de Diputados la sesión especial que trataba el proyecto de "aporte Extraordinario y Solidario a las Grandes Fortunas". Con la presencia de 187 legisladores, se estimaba que la sesión duraría en total entre 22 y 24 horas, finalizando hoy antes del mediodía. Además del aporte a las grandes fortunas, se votará el proyecto de Presupuesto 2021 venido en revisión del Senado, la iniciativa que modifica la Ley de Manejo del Fuego para impedir uso de tierras incendiadas con fines especulativos y la "Ley Yolanda" de educación ambiental para personal de la administración pública nacional. CON CORBATA VERDE Luciendo una corbata verde, el presidente Alberto Fernández confirmó ayer que enviará hoy el proyecto oficial de aborto legal al Congreso y reiteró que "el dilema que hay que superar es si los abortos se realizan en la clandestinidad" en el sistema de salud. "Siempre fue mi compromiso que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuide la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo. El Estado no debe desentenderse de ninguna de estas realidades", resaltó Fernández. ALTA CANASTA Una familia tipo necesitó $49.911,60 para no caer en la pobreza durante octubre último, cuando la canasta básica total subió 5,7%, informó el INDEC. En tanto, para no caer en la indigencia requirió ingresos por $20.710,20 en ese mes, cuando la canasta alimentaria trepó 6,6%. En los últimos doce meses la canasta alimentaria registró un aumento del 45,8% mientras que la total subió 40%, ambas por encima del costo de vida, que fue del 37,2%. Desde diciembre último, el costo de la canasta total creció 28,1% y el de la alimentaria subió 32,9%, también por encima de la inflación, del 26,9% en ese período. NÚMEROS POSITIVOS La actividad industrial creció 2,6% en septiembre y alcanzó así su primer resultado positivo en lo que va del año, en medio de la pandemia, informó la UIA. Con relación a agosto, tuvo un incremento del 5,6% en la medición desestacionalizada. "Se trata de la primera suba interanual del año, cifra que muestra una mejora respecto de los datos registrados al comienzo de la pandemia", indicó la central fabril. Aún así, en el acumulado de los primeros nueve meses del año se registró una baja del 9,6% respecto de igual período de 2019 y la producción permanece todavía 2% por debajo de los niveles de la pre-pandemia, a febrero de este año. LO QUE FALTABA Investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos descubrieron que un virus mortal llamado Chapare, que lleva el mismo nombre de la provincia boliviana donde se registró por primera vez en 2004, se puede contagiar de persona a persona, algo que eleva la preocupación ante posibles futuros brotes. Hasta ahora, los expertos solo sabían que este virus se transmite por el contacto con la orina o excrementos de ratas. Sin embargo, se investigó un pequeño brote ocasionado en el 2019, cuando se registraron cinco infecciones y tres fallecimientos, reflejando el elevado índice de letalidad. Por ahora la preocupación de que se desate una epidemia es menor porque esta clase de virus es muy sensible a los cambios de temperatura y los desinfectantes.



Breves: Noticias de Actualidad

18 de Noviembre de 2020

