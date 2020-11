Efemérides del día de la fecha, 18 de noviembre

DÍA MUNDIAL DE LA EPOC Establecido por la Iniciativa Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD) en el año 2002, en este día se toma conciencia sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y se insta a los Estados a mejorar la atención médica brindada a las personas que la padecen. El tema de este año es "Vivir bien con EPOC: todos, en todas partes" y tiene el objetivo de remarcar que, pese a que no hay cura para la EPOC, hay muchas maneras de vivir activamente y bien con la enfermedad. La OMS define a la EPOC como un "concepto general que designa diversas dolencias pulmonares crónicas que limitan el flujo de aire en los pulmones." Los síntomas más comunes son la dificultad para respirar, la tos crónica y la disnea mientras que los factores de riesgo son el tabaquismo, la contaminación del aire y la exposición a polvos y productos químicos. FALLECE OSVALDO FRESEDO Osvaldo Nicolás Fresedo nació el 5 de mayo del año 1897 en Buenos Aires. Criado en el seno de una familia acomodada, Fresedo aprendió a tocar el bandoneón en La Paternal, barrio en el que comenzó su interés por el tango. Junto a su hermano, EmilioFresedo, integró un terceto juvenil con el que empezó a presentarse en los cafés del barrio, donde inició su incipiente fama como "El pibe de La Paternal." A los 17 años compuso el tango "El espiante": "entonces solo con mi bandoneón, oía a lo lejos la ronda de los vigilantes […] En medio de la noche yo escuchaba ´Tururú, tururú, turú.´ El sonido inconfundible del silbato de la ronda. Y fíjese, así quedó grabado en el tango que lo hice y tuvo mucho éxito" expresó en una entrevista al diario "Clarín." Por otro lado, formó un dúo de bandoneones con Vicente Loduca y grabó el tango "Amoníaco" para el sello Víctor. En el año 1918 formó su primer conjunto y debutó en el Casino Pigall; el mismo estaba integrado por Julio De Caro, Hugo Ricardo Baralis,Juan Koller y José María Rizzuti. Dos años después, viajó a Estados Unidos con el violinista Tito Roccatagliata y el pianista Enrique Delfino para grabar con la Orquesta Típica Select para el sello Víctor. Más adelante, en el año 1925, su orquesta acompañó a Carlos Gardel en la grabación de los tangos "Perdón, viejita" (compuesto por Fresedo) y "Fea."A lo largo de su carrera sobresalieron en su orquesta los cantores Roberto Ray, Héctor Pacheco, Ricardo Ruíz, Oscar Serpa, Armando Garrido y Osvaldo Cordó. Entre sus composiciones más importantes se encuentran "Vida mía", "Arrabalero", "Pimienta", "El once (A divertirse)" y "Aromas". Falleció en el año 1984 en Buenos Aires. SE LANZA "24K MAGIC" Un día como hoy en el año 2016, Bruno Mars lanzaba su tercer disco: "24K Magic."Producido por "TheStereotypes", Emile Haynie, "ShampooPress&Curl" y Jeff Bhasker, el disco está inspirado en el R&B de "Boyz II Men", Mariah Carey, "New Edition" y Bobby Brown que "enamoró" a Mars en su niñez: "creo que la razón por la que esa música resuena mucho en mí es porque hacía bailar y eso era algo genial. Fue genial estar alegre, divertirse y usar algo llamativo. Fue genial enamorarse, sonreír y coquetear en la pista de baile."Entre lascanciones se encuentran "Versace on the floor", "Finesse", "That´s what I like" y "Chunky".



Efemérides del día de la fecha, 18 de noviembre

