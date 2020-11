18 al 24 de noviembre - Semana mundial de concientización sobre el uso de los antimicrobianos Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, "los antimicrobianos son fundamentales para combatir las enfermedades en los seres humanos, los animales y las plantas, incluyen los antibióticos, los antivíricos, los antimicóticos y los antiprotozoicos". Los antimicrobianos se descubrieron en el siglo XX y han contribuido más que cualquier otro medicamento a aumentar la esperanza de vida. Hoy, la farmacorresistencia es un problema que se ha acelerado en todo el mundo a causa de varios factores, entre ellos el uso excesivo de medicamentos en los seres humanos, la ganadería y la agricultura; además del escaso acceso a servicios de agua potable, saneamiento e higiene. "La resistencia a los antimicrobianos, RAM, se produce cuando las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos repelen los efectos de los medicamentos, lo que dificulta el tratamiento de infecciones comunes y aumenta el riesgo de propagación de enfermedades" resumen las autoridades del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires; enfatizando que "la resistencia a los antimicrobianos constituye una gran amenaza a la salud humana, la sanidad y el bienestar animal, el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria en todo el mundo". Este año, el alcance de la campaña se amplió de los antibióticos a los antimicrobianos, y "este anclaje facilita el abordaje desde ´Una Salud´, que institucionalmente venimos trabajando desde hace tiempo", explican desde el Colegio Bonaerense. "Antimicrobianos: manejarlos con cuidado" El uso inadecuado o excesivo de antimicrobianos aumenta el riesgo de resistencia, poniendo en peligro la salud y el bienestar de los seres humanos y de los animales. "Todos tenemos una función en el combate contra la resistencia a los antimicrobianos" resumen desde la Institución. Para garantizar la sostenibilidad de la producción ganadera y el mantenimiento del bienestar de los animales terrestres y acuáticos, la eficacia de los agentes antimicrobianos debe preservarse mediante su uso responsable y prudente, de adquisición bajo receta profesional. Entonces, ¿qué podemos hacer? Existen cinco reglas a seguir para preservar la eficacia, trabajadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal: - Solo utilice antimicrobianos cuando los prescriba un profesional - Solo utilice cuando sea necesario: los antimicrobianos no curan todas las infecciones - Solo use la dosis indicada y cumpla con la duración del tratamiento y el período de retiro prescrito - Solo adquiera antimicrobianos provenientes de fuentes autorizadas - Buenas prácticas ganaderas y de higiene, así como a programas de vacunación Seamos responsables, cuidémonos entre todos En este contexto de pandemia, se están realizando estudios experimentales con relación a los efectos del principio activo IVERMECTINA frente al virus SARSCOV-2 responsable del Covid-19. En este marco, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, insta a la comunidad a abstenerse de solicitar el zooterápico que contiene el principio activo IVERMECTINA en las veterinarias con el fin de ser utilizado en personas, ya que su uso debe ser prescripto por un médico humano y con cautela para evitar efectos adversos. "Como profesionales veterinarios bregamos continuamente por Una Salud, en este sentido recomendamos evitar la automedicación. Asimismo, debemos ser conscientes de los riesgos que puede ocasionar el uso inadecuado de fórmulas no autorizadas, por lo que pedimos que solo se utilicen medicamentos prescritos por profesionales médicos habilitados para cada caso en particular", concluyen desde el CVPBA. Seamos responsables, cuidémonos entre todos.

