La Selección se impuso 2-0 con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez en el primer tiempo. Así, cosechó 10 de los 12 puntos que disputó hasta el momento. El camino a Qatar 2022 continuará en marzo del año próximo. Un paso al frente muy importante dio Argentina anoche en Perú, tanto en los números como en su rendimiento: la Selección se impuso 2-0 y cerró la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial "Qatar 2022", afirmándose en la segunda posición y mostrando su mejor versión en lo que va de esta competencia. Los dirigidos por Lionel Scaloni contaron con una ventaja: convirtieron rápidamente. A los 16 minutos, una buena acción colectiva construida por el sector izquierdo del ataque terminó con una certera definición de Nicolás González, "el hombre" de esta doble fecha. El jugador del Stuttgart fue una apuesta del entrenador para jugar como lateral izquierdo ante Paraguay. Y no solo cumplió en esa función, sino que además marcó el gol del empate. Ayer, el DT lo adelantó a la línea de mediocampistas, donde González se siente más cómodo y el ex Argentinos Juniors volvió a ser figura, desdoblándose en defensa y en ataque, juntándose con Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso y demostrando su dinámica, su técnica y su capacidad para atacar los espacios. Por ese sector izquierdo, Argentina construyó ayer sus mejores acciones, entonado por la ventaja y aprovechando que Lionel Messi fue pieza importante del circuito de circulación y se fue convirtiendo en conductor, parado en una posición más central en esta oportunidad. Así no sorprendió que, a los 27 minutos, Messi y Leandro Paredes se combinaran en el centro del campo y el volante del PSG le sirviera el pase gol a Lautaro Martínez quien eludió al arquero Pedro Gallese y marcó el 2-0. Por entonces, algunas dudas que asomaron en los primeros minutos ya habían quedado atrás. Y el panorama, de allí en adelante, dejó siempre la sensación de que la Selección podía golear en Lima. Sin embargo, le faltó la estocada final para ampliar diferencias (Messi dispuso de un par de chances, González y Martínez pudieron haber gritado nuevamente y hasta los ingresados Lucas Ocampos y Ángel Di María contaron con oportunidades claras). Y esa falta de contundencia la pudo haber pagado en algunas incursiones que hizo Perú al área de Franco Armani (más dubitativo que en otras presentaciones), aunque al conjunto incaico le faltó claridad y determinación para inquietar realmente al combinado de nuestro país. Con este triunfo, Argentina cosechó 10 de los 12 puntos que disputó, se mantuvo como escolta del líder Brasil (ver aparte) y le sacó cuatro puntos de ventaja a Paraguay y Uruguay, que comparten el cuarto puesto. Un buen colchón para los dos encuentros que tendrá en marzo, cuando se reanuden las Eliminatorias Sudamericanas: el 25 recibirá a Uruguay y el 30 visitará a Brasil. SÍNTESIS DEL PARTIDO PERÚ (0): Pedro Gallese; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Ypshimar Yotún, André Carrrilo; Edison Flores, Christian Cueva; y Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca. ARGENTINA (2): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. GOLES: PT 16m Nicolás González (A) y 27m Lautaro Martínez (A). CAMBIOS: ST 11m Lucas Ocampos x De Paul (A), 25m Andy Polo x Flores (P) y Luis Advinicula x Corzo (P), 26m Ángel Di María x González (A), 35m Raúl Ruizdiaz x Cueva (P), 42m Horacio Calcaterra x Yotun (P) y Wilder Cartagena x Aquino (P) y 43m Alejandro Gómez x Martínez (A). AMONESTADOS: Aquino, Trauco y Gallese (P); Otamendi, Lo Celso y Ocampos (A). CANCHA: Estadio Nacional de Lima. ARBITRO: Wilmar Roldán Pérez.

PAREDES FELICITA A LAUTARO MARTÍNEZ, AUTOR DEL 2-0 EN PERÚ. BRASIL SIGUE PERFECTO Con goles de Arthur y Richarlison, Brasil venció ayer 2-0 a Uruguay como visitante y consiguió su cuarta victoria en cuatro presentaciones en estas Eliminatorias Sudamericanas. El Charrúa no pudo contar con Luis Suárez (positivo de coronavirus) y, encima, en el segundo tiempo se quedó sin Edison Cavani (fue expulsado a los 25 minutos y se perderá el duelo frente a Argentina de marzo próximo). La jornada de ayer tuvo como sorpresa la goleada de Ecuador, que aplastó 6-1 a Colombia como local. De esta manera, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro suma 9 puntos y se ubica en la tercera posición. En tanto, Venezuela consiguió sus primeros tres puntos del certamen al vencer 2-1 como local a Chile, mientras que Paraguay sigue invicto, pero esta vez debió conformarse con un empate 2-2 como local frente a Bolivia, que ganaba 2-1 al término de la primera parte. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Brasil, 12 puntos; 2) Argentina, 10 puntos; 3) Ecuador, 9 puntos; 4) Paraguay y Uruguay, 6 puntos; 6) Chiles y Colombia, 4 puntos; 8) Venezuela, 3 puntos; 9) Perú y Bolivia, 1 punto. La quinta y sexta fecha de estas Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 se jugarán el 25 y 30 de marzo de 2021, respectivamente.

Eliminatorias:

Argentina sumó un buen triunfo y mucha tranquilidad en Perú

