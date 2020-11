El Auriazul quedó en la Zona Reválida. Para ascender debería ganar su zona y, luego, atravesar un octogonal. Este lunes se confirmó el formato de competencia que tendrá el campeonato de transición de la Primera D. Para ello se utilizó la Tabla General de la pasada temporada: los mejores siete equipos competirán por los dos ascensos que estarán en juego, mientras que los peores siete sólo podrán aspirar al segundo boleto a la Primera C. En este último grupo se encuentra Puerto Nuevo, que en la pasada temporada se encontraba en la 11ª posición de la Tabla General al momento en que se suspendió el certamen por la pandemia de coronavirus. Al Auriazul le quedó pendiente un encuentro ante Claypole, pero el resultado no modificaría la situación de ninguno de los dos, por lo que no se jugaría. Así, en la Zona Campeonato de la Primera D quedaron: Liniers, Atlas, Claypole, Sportivo Barracas, Defensores de Cambaceres, Deportivo Paraguayo y Lugano. Estos siete equipos jugarán todos contra todos a una sola rueda y el ganador se enfrentará a Liniers (campeón del Apertura) en la final por el primer ascenso. En caso de repetir La Topadora, subirá directamente. En tanto, la Zona Reválida estará integrada por Juventud Unida, Yupanqui, Centro Español, Puerto Nuevo, Central Ballester, Argentino de Rosario y Muñiz. De estos siete equipos, solo el ganador del grupo podrá competir por el segundo ascenso. Dicho equipo se sumará a los cinco peores de la Zona Campeonato para conformar tres cruces de eliminación directa a partido único. Con los tres vencedores de estas llaves y el perdedor de la final por el primer ascenso (o el segundo de la Zona Campeonato, en caso que Liniers repita) se armarán dos llaves semifinales que determinarán a los finalistas por el segundo ascenso a la Primera C.

Primera D:

Puerto Nuevo también conoce su formato de competencia

