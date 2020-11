La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/nov/2020 19 de Noviembre de 2020:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. AGUAS SERVIDAS ESTANCADAS "Esquina de Dorrego y Laprida y la entrada de la Sala de Primeros Auxilios del Barrio San Felipe, aguas servidas, verdín y mal olor. Un asco y un peligro para la gente mayor que anda de a pie. La solución es que hagan el zanjeo o saquen los caños tapados de la calle Laprida" muestra Claudio. ARREGLADO AL FIN "Viale entre Barca y Barletta (Don Francisco) hoy [por ayer] lo arreglaron. Hasta que no salió la publicación no lo arreglaron..." muestra Gustavo. MUY PELIGROSO "Les escribo estas líneas a fin de realizar reclamo a ABSA ya que no está respondiendo por los canales habituales. Sustrajeron hace unos 20 días tapa cloacal de hierro fundido (esquina Jean Jaures y Balcarce) y aún no se acercaron con el peligro que esto significa. Un pozo de unos 80 cm de diámetro por tres metros de profundidad en plena vereda. No llamemos a la tragedia para después lamentarnos" muestra Mariano.

#QuejaVecinal hace mucho tiempo que no pasan a limpiar los cordones y alcantarillas de las calles en Necochea entre Iriart y Sivori. Además de la basura acumulada se tapan las bocas de tormenta. pic.twitter.com/dNZtXpMhGl — Daniel Trila (@dantrila) November 19, 2020 #QuejaVecinal tiran basura en el espacio de los perros de Otamendi. (Desde la ONG Honrar la Vida les hicieron las Casitas, hay gente que les deja agua y comida, pan, etc.) Últimamente les tiraron 3 colchones, gran cantidad de huesos de pata de vaca y residuos que dan mal aspecto pic.twitter.com/ZP1d4h42s1 — Daniel Trila (@dantrila) November 19, 2020 SON BUENAS Trabajo terminado. Tapa de cloaca en Balcarce y Jean Jaures. Colocada por personal de Corralón Norte de Municipalidad de Campana pic.twitter.com/WGUgjsFu5C — Daniel Trila (@dantrila) November 19, 2020

19 de Noviembre de 2020:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar