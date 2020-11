La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/nov/2020 Daniel Gollan: "No estamos en la pospandemia"







El ministro de Salud analizó el período que atraviesa la Provincia de Buenos Aires. El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, aseguró que se generó "una especie de percepción" sobre una "pospandemia", pero advirtió: "No estamos en la pospandemia, estamos atravesando un período más benévolo por la pandemia". En ese sentido, Gollan mencionó que los números actuales "marcan un descenso general de todos los indicadores", aunque recalcó: "Queremos ser muy enfáticos: no estamos en la pospandemia". El funcionario detalló: "Vemos que a partir de los anuncios de que pasamos del Aislamiento al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio se ha generado una especie de percepción por parte de algunos comunicadores y la población de que estamos en la pospandemia. No estamos en la pospandemia, estamos atravesando un período más benévolo por la pandemia". Y luego aclaró: "En la pospandemia vamos a estar posiblemente cuando, después de haber podido vacunar a 6 millones, idealmente a 12 millones de bonaerenses, tengamos una realidad epidemiológica totalmente diferente y eso va a ser, si se dan circunstancias que estamos previendo y deseando que sea así, en los próximos meses, cuando empecemos con una campaña masiva de vacunación".

