La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/nov/2020 Olvidados:

De todo un poco (Parte 25)

Por Julio N. Carreras











Julio N. Carreras

Olvidados: ¿Quién nos gobierna? Acá no hay gobernantes y trabajadores. Se habla de sacrificios, pero salvo contadas excepciones, ningún funcionario relega su cobro o parte de él en beneficio de los que menos tienen. O por lo menos como donación al erario público ¿Si no hubiesen sido electos igual podrían vivir sin el sueldo del estado no es así? O estoy equivocado? Lo único que no podría sería darle trabajo a su familia. En la Argentina de ,los últimos años, por no decir décadas, surgió una cuarta clase social, que se quedó con una parte importante de lo que le correspondía y corresponde a muchos de los integrantes de las clases sociales que existieron siempre en la mayoría de las democracias, los obreros y trabajadores de clase media, que son los propulsores de las pequeñas economías nacida con la época de la Revolución Industrial, los productores tanto empresarios industriales o los antiguos trabajadores dedicados a sacar los alimentos de la tierra, sin los cuales era imposible la subsistencia humana; y aquellos que son la mayoría de los argentinos, a los que la vida por diversas circunstancias propias, o por consecuencias ajenas a su voluntad no tienen la forma de dejar de ser menesterosos, siendo los que más necesitan. Estos están, o tendrían que estar, bajo la especial tutela del Estado; son los que en la Biblia se nombran como "los preferidos de Dios". Por ello es importante ayudarlos y más aún, fomentar la creación de fuentes de trabajo genuinas, para que se logre su recuperación y puedan llevar el pan a su mesa familiar ganado con el esfuerzo de su trabajo. Ayudar es crear fuentes de trabajo. De nada vale darle asignaciones paupérrimas, necesitan y deben trabajar por su estima y la de su familia, está en manos de todos dar ayuda para que puedan revertir las tristes parcialidades de la vida que los mantiene en el estado de pobreza. Se puso en último término porque he aprendido en la vida que "los últimos serán los primeros", siendo ellos la responsabilidad latente de la sociedad, principalmente de los políticos gobernantes e instituciones civiles que deben asistirlos, no usarlos para los mezquinos parámetros de quienes las fundaron. Los ejemplos los ponen ustedes, no se necesita nombrarlas, lo mismo que la cuarta clase. Esto no es trabajar como gobernantes de un país democrático, es vivir a costa del verdadero pueblo soberano, de sus empresas, trabajadores y clase pasiva. Dios perdone a los soberbios y ególatras resentidos que viven a costa de un pueblo amedrentado. Los justos siempre tienen su revancha. Los políticos, (léase funcionarios de turno) siempre hablaron de "participación" y se generaron ONG´s con el objeto que les sirvieran a los gobernantes de turno como amortiguadores de los problemas sociales, dándole la oportunidad a los descontentos de tener un lugar donde hablar o quejarse de los problemas que los acuciaban. ¿De qué sirvió? Solo para que las palabras y sugerencias presentadas sean como las hojas de papel llevadas por el viento y nunca se transformen en hechos, por una sola razón: las soluciones que se tomaban en esas reuniones no tenían la "incidencia vinculante" para que puedan tener los efectos deseados. Al servir a los demás, seremos libres. Quienes así no lo hagan, siempre serán prisioneros de sus miserias.

