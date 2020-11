La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/nov/2020 Funcionarios de Provincia presentaron el Programa Preservar Trabajo ante pymes locales







Fue durante una videoconferencia de la que también participaron políticos y referentes gremiales. El programa asiste en el pago de sueldos. Funcionarios de la provincia de Buenos Aires presentaron ante pymes locales los alcances y requisitos para inscribirse al Programa Preservar Trabajo, cuya finalidad es asistir en el pago de salarios a las empresas que no fueron beneficiadas por el ATP del gobierno nacional. El PPT bonaerense tiene como objetivo contribuir al sostenimiento de las fuentes y puestos de trabajo en sectores de la actividad económica particularmente afectados por la pandemia y las consecuentes medidas restrictivas. Los destinatarios son las micro y pequeñas unidades productivas que no hubieran obtenido otros beneficios de similares características y que se encuadren dentro de las actividades particularmente afectadas por la pandemia. La asistencia económica del PPT consiste en una prestación de dinero no reembolsable asignada a los trabajadores en forma individual, la que no podrá superar el 50% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil al momento del otorgamiento. Es por un período inicial de tres meses, prorrogables hasta un máximo de doce meses o mientras dure la emergencia sanitaria, social y económica si su plazo fuera menor. Los funcionarios explicaron que el programa va por su segundo mes de implementación y que el número de micro y pequeñas empresas que solicitaron inscribirse fue en aumento. "Es muy importante contar con ustedes para militar el programa. Porque cuando decimos que nos orientamos a los sectores menos favorecidos nos referimos a los que no fueron alcanzados por las medidas de asistencia nacionales, que por cierto fueron muy extensivas", manifestaron a la audiencia local.

En la videoconferencia participaron políticos y referentes gremiales

Funcionarios de Provincia presentaron el Programa Preservar Trabajo ante pymes locales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar