La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/nov/2020 El Sindicato de Trabajadores Municipales anunció que su camping permanecerá cerrado durante el verano







El escenario actual que presenta la emergencia sanitaria de la pandemia, no nos permite asegurar las condiciones de bioseguridad", expresó la Comisión Directiva del gremio. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana anunció este miércoles que su camping en el barrio Las Acacias permanecerá cerrado durante la temporada de verano debido a la continuidad de la pandemia. En un comunicado, la Comisión Directiva del gremio aseguró que su prioridad es proteger a los municipales y sus familias, al igual que a todo el personal que trabaja en el camping. "En el contexto de la actual pandemia de Covid-19, la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, ha resuelto que las instalaciones del Camping perteneciente a este sindicato, permanezcan cerradas para todas las actividades deportivas, recreativas y sociales", expresó el Sindicato. Y añadió: "El escenario actual que presenta la emergencia sanitaria de la pandemia, no nos permite asegurar las condiciones de bioseguridad, entendiendo que ante la falta de un protocolo a seguir, no podemos poner en riesgo la salud de los Trabajadores Municipales ni su grupo familiar, como así tampoco del personal que presta servicios en dichas instalaciones". El gremio lamentó "haber tenido que tomar esta decisión, considerado en que es un lugar de esparcimiento y recreación para toda la familia municipal". "Creemos que es prioridad la salud y el bienestar de todos", remarcó. "En cuanto las condiciones de seguridad lo permitan, el Camping se abrirá a nuestros afiliados, maximizando los esfuerzos, para que todos podamos disfrutar de las instalaciones con el menor riesgo posible", agregó el gremio. Según se informó, la Comisión Directiva continuará manteniendo comunicación permanente con las autoridades sanitarias locales para evaluar eventuales protocolos.

