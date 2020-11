La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/nov/2020 Efemérides del día de la fecha, 18 de noviembre







DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Impulsado por la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer (FCMM) en el año 2000, en este día se concientiza acerca del abuso infantil y se le exige al Estado políticas que lo prevengan y protejan a los niños y adolescentes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) define al abuso sexual infantil como toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe ni puede ser dado; el mismo daña la integridad física, psíquica y moral de la víctima. Sobre esta jornada, Florence Bauer, representante de UNIFEC en nuestro país, manifestó: "visibilizar el problema es un primer paso fundamental, seguido de otros, como lograr la implementación de un sistema unificado de información, fortalecer la coordinación interinstitucional a través de protocolos unificados de actuación y facilitar espacios adecuados de denuncia." Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños han sido víctimas de abuso; asimismo, sólo el 10% de los casos fueron denunciados. A nivel nacional, el Ministerio Público Tutelar estimó, en el año 2019, que en 8 de cada 10 casos los abusos fueron cometidos por familiares o conocidos de la víctima. UNICEF precisa que las razones por las cuales las víctimas callan son el sentimiento de culpa y vergüenza; carecer de interlocutores válidos dispuestos a creerles; y miedo a las consecuencias que pueden ocasionar en el agresor y su familia: "las víctimas requieren de un entorno conformado por adultos que sean comprensivos y contenedores, que les brinden acceso a los servicios asistenciales y los protejan tanto de posibles represalias como del proceso de revictimización". RICARDO BOCHINI CONVIERTE SU PRIMER GOL EN INDEPENDIENTE Hace 48 años Ricardo Bochini convertía su primer gol vistiendo la camiseta de Independiente. Cinco meses antes, "El Bocha" debutó en Primera División, en la derrota 1 a 0 frente a River en "El Monumental", por el Torneo Metropolitano: "yo entré en el segundo tiempo y me acuerdo de una jugada en la que Daniel Onega me agarró de la camiseta desde atrás. Jugué 20 minutos, hice un par de cosas interesantes y me di cuenta de que podía jugar en Primera" manifestó en "El Gráfico." En la Fecha 8 del Torneo Nacional 1972, Bochini ingresó en el segundo tiempo en lugar de Manuel Magán y, a los 3 minutos, venció el arco defendido por Ubaldo Matildo Fillol; no obstante, el triunfo se lo llevó Racing al paralizar el marcador en el 2-1. SE LANZA "SANTO PECADO" Un día como hoy en el año 2002, Ricardo Arjona lanzaba su noveno álbum "Santo Pecado." Producido por el cantautor guatemalteco junto a Fernando Otero y Carlos Cabral, el exitoso disco fue nominado para los Premios Grammy Latinos en la categoría "Mejor álbum pop vocal masculino." En ese entonces, Arjona manifestó que el mismo era el mejor trabajo que había producido: "las canciones se tienen que defender solas. Yo me paso un año cuidándolas, vistiéndolas, tratándolas de acomodar de la mejor manera, pero cuando sale el disco dejan de ser mías para ser de la gente." Entre los sencillos se encuentran "El problema", "Minutos", "La nena", "Duele verte" y "Dame".





