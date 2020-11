La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/nov/2020 Breves: Deportivas

RACING VS ATL. TUCUMÁN Hoy comenzará la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional con un duelo de la Zona 1: Atlético Tucumán (9 puntos) recibirá desde las 21.15 horas a Racing Club (0), que presentará un equipo alternativo y no cuenta entre sus convocados al campanense Leonardo Sigali. ITALIA Y BÉLGICA Después de las clasificaciones de Francia y España, ayer se definieron los otros dos semifinalistas de la UEFA Nations League. La Zona 1 quedó en manos de Italia (12 puntos), que venció 2-0 como visitante a Bosnia y dejó sin chances a Países Bajos (11), que superó 2-1 a Polonia. En tanto, la Zona 2 fue para Bélgica (15), que le ganó 4-2 a Dinamarca (10). En el Nivel B de este certamen, Austria, República Checa, Hungría y Gales ganaron sus respectivos grupos y lograron el ascenso a la A; mientras Montenegro, Armenia, Eslovenia y Albania subieron del Nivel C al B. PEQUE ELIMINADO Diego Schwartzman perdió ayer por 6-3, 4-6 y 6-3 con el alemán Alexander Zverev en su segunda presentación en el ATP Finals y quedó sin chances de avanzar a las semifinales, porque el ruso Daniil Medvedev logró su segunda victoria al superar 6-3 y 6-3 al serbio Novak Djokovic. Así, mañana, el N° 1 del mundo se jugará mano a mano con Zverev su continuidad en el certamen. ZEBALLOS, EN CARRERA En el torneo de Dobles del ATP Finals, el marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers lograron su segunda victoria al derrotar 7-6, 6-7 y 10-8 al croata Mate Pavic y el brasileño Bruno Soares y quedaron a un paso de las semifinales. Su suerte se sellará mañana en el duelo frente al austríaco Jurgen Melzer y el francés Edouard Roger-Vasselín. BOLMARO FUE 23º El cordobés Leandro Bolmaro se convirtió ayer en el argentino que más alto llegó en el Draft de la NBA: fue seleccionado en el puesto 23 por los New York Knicks, franquicia que lo traspasó inmediatamente a Minnesota Timberwolves. En este equipo trabaja como asistente técnico otro cordobés, Pablo Prigioni. Ahora, son dos los argentinos que resultaron escogidos en la primera ronda: Bolmaro y Carlos Delfino. LIGA SUSPENDIDA Luego de detectarse numerosos contagios de coronavirus, tanto en la Conferencia Sur como en la Norte, la Liga Nacional de Clubes decidió suspender la competencia que había iniciado en formato de "burbujas" en dos estadios de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana viernes habría una reunión para evaluar opciones a futuro. LOS MISMOS XV Después del histórico triunfo sobre Nueva Zelanda, el head coach del Seleccionado Argentino de Rugby, Mario Ledesma, confirmó la misma formación titular para enfrentar este sábado a Australia (el partido se jugará desde las 5.45). Así, las principales novedades de Los Pumas estarán entre los relevos: Santiago Socino, Facundo Isa y Emiliano Boffelli se recuperaron físicamente y serán recambio ante los Wallabies. HASTA SIEMPRE, "MARTILLO" Tras haberse contagiado Covid-19 la semana pasada, ayer falleció Juan Domingo "Martillo" Roldán (63 años), leyenda del boxeo argentino que disputó tres peleas por el Título Mundial de los Medianos en la década de 1980, época en la que se cruzó con grandes campeones de la categoría como Marvin Hagler y Tommy Hearns.



