Los concejales del PJ-Frente de Todos volvieron a votar diferente entre sí

Fue durante la sesión de anoche y en dos oportunidades: una por una Resolución impulsada por Romina Carrizo, y otra cuando se trató la urbanización de 24 hectáreas en los límites del barrio Las Acacias. Ambas iniciativas prosperaron. La sesión de anoche arrancó tranquila y emocional. A la hora de los homenajes, por iniciativa de Marina Casaretto, presidenta del Concejo Deliberante, la secretaria Cristina del Mármol recibió un reconocimiento por sus 35 años de labor. También hubo un minuto de silencio en memoria del artista local y director de taller de teatro municipal, Adolfo Brutti quien falleció el pasado 8 de noviembre. La novedad es que después de mucho tiempo, volvió a habilitarse la "Banca Abierta" y conectada de manera remota desde su casa, la vecina Marisa Cappellini abogó por la recategorización de los Clubes de Campo en cuanto a las altas tasas que le son cobradas a sus residentes y por servicios que no le son prestados por el municipio. Cuando Cappellini terminó su exposición, la concejal Romina Carrizo solicitó que el tema sea revisado por la Comisión de Presupuesto y adelantó que remitirá el tema al Tribunal de Cuentas. En cuanto a los Asuntos Entrados, volvió a subir la temperatura dado que se trataron seis proyectos Sobre Tablas, de los cuales el oficialismo permitió que prosperan sólo 2: la declaración de interés legislativo el 50° aniversario del barrio Dálmine Nuevo; y la autorización al foro "Infancia Robada Campana" a colocar un banco rojo en Ameghino y Colón a fin de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Particular debate generó la iniciativa de la UV Calixto Dellepiane para declarar la Emergencia en Salud Mental, a cuento de que en los últimos 3 meses en Campana se suicidaron 8 personas. El oficialismo explicó que estaba de acuerdo con la iniciativa, pero no con el articulado del proyecto y pasó a Comisión. Por su parte, la presidente del bloque PJ – Frente de Todos, Soledad Calle, recordó que había iniciado gestiones para hacer bajar a Campana un móvil de la provincia al servicio de Salud Mental. La gran sorpresa de la noche fue cuando se trató el Expediente Nº 19835, cuyo contenido era un inocuo "Proyecto de Resolución del Bloque Justicialista Frente de Todos declarando de Interés Legislativo la labora de asistencia de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, brindada a través del 0800-333-1148" impulsado por la concejal Carrizo y fue aprobado, pero con 4 votos en contra de su propio bloque a manos de Soledad Calle, Rubén Romano, Marco Colella y Oscar Trujillo. La frutilla del postre fue el tratamiento del expediente estrella de la noche: Proyecto de Ordenanza del Ejecutivo afectando al Programa "Lotes con Servicios" un inmueble y aprobando el Convenio Urbanístico celebrado entre el Sr. Fanjul y el Intendente Municipal de la Ciudad de Campana. Como adelantamos en nuestra edición de ayer, se trata de la futura urbanización de 24 hectáreas en los límites del barrio Las Acacias, frente a la rotonda, que preveé la subdivisión de más de 600 lotes, y una estación de bombeo de efluentes cloacales, entre otras mejoras. Fue entonces que Marco Colella pidió la palabra para adelantar la abstención de su bloque, explicando que no estaba en contra del proyecto en sí, pero el expediente estaba incompleto y en el cual no se informaba las valuaciones tenidas en cuenta para calcular el monto de las inversiones a realizar por los emprendedores. Luis Gómez, de Juntos por el Cambio, defendió la iniciativa, e incluso se sumó a sus argumentos la concejal Stella Maris Giroldi, quien además solicitó que la votación se realizara de forma nominal, devolviendo la estocada que había sufrido Carrizo minutos antes de parte de los integrantes de su propio bloque. Así, el expediente fue votado con 16 votos afirmativos y 4 abstenciones. Las sesiones se prorrogarán para el próximo 10 y 18 de diciembre, ya que aún faltan importantes proyectos que aprobar, entre ellos el Presupuesto Municipal para el 2021.

Los concejales le rindieron un minuto de silencio al artista local fallecido, Adolfo Brutti





La presidenta Casaretto destacó los 35 años de trabajo de la Secretaria del Cuerpo Cristina del Mármol.





El período ordinario de sesiones se prorrogará para el próximo 10 y 18 de diciembre: falta tratar, entre otros proyectos, el Presupuesto para el 2021.

Los concejales del PJ-Frente de Todos volvieron a votar diferente entre sí

