No sabe, no contesta...

Luis Adalberto López fue a retirar su jubilación de un cajero del banco Nación y su cuenta estaba vacía. Radicó la denuncia en la Comisaría.

Es la segunda vez que le pasa: la primera fue en junio del año pasado, y la segunda este mes. Luis Adalberto López fue a retirar por el cajero automático del banco Nación su jubilación y se encontró con que estaba vacía.

"Cuando fui a cobrar este mes me encuentro que no tenía plata. Entonces le pregunto al cajero -por ventanilla- cómo podía ser y me contestó que no tengo dinero en la cuenta. "Me traen unas hojas, en la cual se detalla que Anses me efectivizó mi jubilación, pero luego hay una transferencia que no saben por qué vía se realizó, ni tampoco a que cuenta se realizó".

Según dice en el ticket del cajero que exhibió López a la prensa local, efectivamente, tiene un ingreso de dinero a la 1:23 de la madrugada del 13 de noviembre, pero a las 6:04 se registra una transferencia por el mismo monto a otra entidad con el código 7777.

"Me dijeron que no sabían qué había pasado y que me llamaban por teléfono cuando tengan novedades. Como en junio del año pasado me pasó algo similar y todavía estoy esperando a que me llamen, decidí radicar la denuncia", explicó López quien aquella mañana, del disgusto, tuvo que ser asistido por el SAME.

"Yo no hice nada, y el problema es de ellos. Lo que quiero es que me restituyan mi jubilación, y el banco Nación se tome todo el tiempo que necesite para recuperar ese dinero", concluyó.