PERFORAN PISO

Las reservas cayeron en 130 millones de dólares respecto de la jornada anterior, a u$s 38.940 millones, informó el Banco Central. A pesar de una mayor tranquilidad en el mercado cambiario, este indicador clave sigue cayendo a diario, como consecuencia de una intervención cada vez más notoria de la autoridad monetaria para atender la demanda de divisas. En lo que va de noviembre cayeron en u$s 917 millones, a pesar de las mayores restricciones cambiarias impuestas por el Gobierno. A fines de octubre, las reservas eran de u$s 39.857 millones y, si bien a menor ritmo, continuaron cayendo en las primeras tres semanas de noviembre.

NUEVO MINISTRO

El presidente Alberto Fernández le tomó juramento al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien pasó a integrar formalmente su Gabinete, tras la salida de María Eugenia Bielsa. Se trató de una breve ceremonia, en la que el jefe de Estado bromeó "con la alegría que supone sumar otro hincha de Argentinos Juniors al Gabinete". En tanto, tuvo palabras de agradecimiento para Bielsa y dijo que espera que la santafesina acepte la propuesta que le hizo de ser embajadora de la Argentina ante la Unesco.

ORDENAN INVESTIGACIÓN

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó investigar al ex presidente Mauricio Macri y a su ex ministro de Defensa Oscar Aguad por el hundimiento del ARA San Juan, en el que fallecieron sus 44 tripulantes. En una resolución de 177 páginas, la Cámara también confirmó la mayoría de los procesamientos dictados en primera instancia por la jueza federal Marta Yáñez en diciembre pasado. El Tribunal consideró que "deberá? indagarse y acreditarse en el expediente, el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo, sobre la realización del ejercicio naval, de la importante envergadura que significaba el que puso en marcha la Orden COAA 14/17; como asimismo las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las fuerzas armadas y en particular a los buques que participaban del mismo".

AUTORIZACIÓN

El Directorio del Banco Central de la República Argentina aprobó las condiciones para el acceso libre al mercado de cambios de las empresas que participen del Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural 2020-2024, para la repatriación de las inversiones, las rentas que generen y el vencimiento de capital e intereses de endeudamientos financieros por las inversiones concretadas a partir del 16 de noviembre de este año. El plan fue creado por el decreto 892 y delegó en el BCRA las condiciones para que puedan acceder al mercado oficial las empresas que participan de proyectos enmarcados en el "Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino-Esquema de Oferta y Demanda 2020-2024".

CARNAVAL DE INVIERNO

La ciudad brasileña de Río de Janeiro planea realizar su famoso carnaval en julio de 2021, informaron las escuelas de samba, luego de que la pandemia del nuevo coronavirus obligara a posponer los tradicionales desfiles que ocurren anualmente en febrero. La nueva fecha dependerá de la existencia de una vacuna, su disponibilidad y de si el Gobierno brasileño acepta declarar el feriado nacional en julio, dijo la Liga Independiente de Escuelas de Samba de Río de Janeiro (Liesa), organizadora del desfile anual de carnaval.