Así lo aseguró Eduardo Kronberg, Gerente General de Sustentabilidad de Toyota, luego de la presentación de la nueva Hilux. "El 52% de los vehículos que se exportan en Argentina salen desde la planta en Zárate", remarcó. El Centro de Visitas de la planta de Toyota en Zárate se transformó este martes en un set televisivo desde donde se transmitió de manera online la presentación oficial de la Toyota Hilux 2021, la pick up líder del mercado en los últimos 14 años. Allí estuvo presente Eduardo Kronberg, Gerente General de Sustentabilidad de la compañía, quien luego del evento dialogó en videoconferencia con los medios regionales para brindar detalles de cómo Toyota se ha adaptado a estos tiempos de pandemia, cómo está transitando este presente y cuáles son las expectativas a futuro. Para afrontar la llegada del coronavirus al país, en Zárate tuvieron una ventaja: la experiencia de Japón. "En diciembre nos pidieron que compremos 800 mil barbijos, porque allá ya no se conseguían. De ese total, 120 mil mandamos a Japón. Y después nos dijeron que nos quedemos con el resto porque los íbamos a necesitar", contó Kronberg. Con el aporte japonés y un trabajo colaborativo con autoridades sanitarias nacionales y SMATA, la compañía elaboró un "ajustado" protocolo que le permitió ser una de las primeras plantas en retomar la normalidad, aunque inicialmente con un solo turno. Esto incluyó medidas para poder contar con la "trazabilidad" de los contactos de quienes llegaban a la planta, cámaras termográficas, 100 testeos diarios "al azar" y celdas de trabajo identificadas para poder aislar preventivamente con eficacia ante la aparición de positivos. "Detectamos casos, pero no tuvimos contagios internos, lo que demostró que el protocolo funcionaba", detalló Kronberg. Así, Toyota llegó al 27 de junio, cuando comenzó a trabajar con dos turnos. Y a pesar de llegar a confirmar 23 positivos en un solo día y aparecer algunos "contagios internos" en momentos en que los casos se incrementaban fuertemente, la planta pudo seguir adelante. Hoy, el cambio de turno representa un proceso de una hora y diez minutos: "Primero salen de la planta unas 2.400 personas en 105, 110 micros y una vez que salen esos micros, ingresa el otro turno". Por esta situación, Toyota está experimentando una merma en el total de unidades producidas: antes de que se disparara la pandemia, se fabricaban unas 600 unidades por día en Zárate y, actualmente, se está en el orden de las 570, aunque manteniendo el ritmo de una unidad cada 94 segundos. Por ello, en la compañía están planteando acciones tendientes a disminuir ese proceso de una hora y diez minutos entre un turno y otro. Además, durante estos meses de pandemia, Toyota concretó una inversión de 50 millones de dólares, recordó Kronberg: "Principalmente en todo lo que es matricería para proveedores, la robotización de un sector de soldadura y equipamiento para la línea de ensamble". La nueva Hilux 2021 está en producción desde hace dos semanas y presenta hoy una "demanda de exportación altísima" de los 23 mercados de América Latina y el Caribe que se abastecen desde la vecina ciudad: "El 52% de los vehículos que se exportan hoy en Argentina salen desde la planta en Zárate", remarcó Kronberg, quien reveló que, en estos meses de pandemia, "la balanza" de Toyota Argentina ha arrojado un saldo favorable de "306 millones de dólares entre exportación e importación" (la Hilux y la SW4 se fabrican en nuestro país, mientras Corolla, Etios y Yaris llegan desde Brasil). En este sentido, mirando más allá de la situación que ha generado el coronavirus, el Gerente General de Sustentabilidad de Toyota indicó que "se está viendo a nivel mundial un crecimiento en la venta de autos" y, además, comentó que la compañía tiene hoy "una demanda insatisfecha grande" en Argentina. "Vemos que el mercado está creciendo mucho en estos momentos, sobre todo en lo que es pick-up Hilux. La demanda es altísima y si pudiéramos producir más unidades, venderíamos más unidades", sostuvo, antes de profundizar su análisis a futuro: "La industria automotriz tiene mucho potencial de crecimiento en Argentina, sobre todo en lo que respecta a la especialización: las pick-up deben ser el vehículo argentino por excelencia, para no competir con Brasil ni otros mercados y poder exportar al mundo desde Argentina. La exportación es lo que le permitió crecer a esta planta. Empezamos con 20 mil unidades por año y hoy estamos en 140 mil por año. Y yo creo que todavía podemos crecer más: veo el próximo escalón en las 200 mil unidades anuales. Sería una unidad cada 60 segundos".

KRONBERG REVELÓ QUE, EN ESTOS MESES DE PANDEMIA, “LA BALANZA" DE TOYOTA ARGENTINA HA ARROJADO UN SALDO FAVORABLE DE “306 MILLONES DE DÓLARES ENTRE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN" MÁS OFICINAS EN ZÁRATE Luego que oficina de Marketing para la región se trasladara de Japón a Zárate, nuevas áreas de la compañía desembarcarían próximamente en la vecina ciudad. "Se viene un área de entrenamiento técnico y de posventa y también un área de desarrollo para venta de Lexus en la región. Esto implica que la oficina de Zárate va a crecer. Esta regionalización y la elección de Argentina para desarrollarla es una decisión de Toyota Motor Corporation y para nosotros es muy importante porque vamos a crecer en empleo y el manejo de la región", explicó Kronberg al respecto. Otra ampliación que se está concretando en Zárate se está llevando adelante en el Centro de Visitas: "Extendimos unos 400 metros más y vamos a tener una sección con toda la historia de Toyota ligada al deporte motor", reveló el Gerente General de Sustentabilidad. La obra estaría finalizada en dos semanas y después se comenzará a trabajar con el equipamiento del espacio, que tendrá, entre otras novedades, un simulador de entrenamiento para pilotos. RSE EN PANDEMIA Durante la videoconferencia que mantuvo con medios de la región, el Gerente General de Sustentabilidad de Toyota, Eduardo Kronberg, explicó cómo se trabajó en el área de Responsabilidad Social en este año tan atípico por la pandemia de coronavirus: "Hubo un cambio muy importante. La mayoría de los programas que nosotros realizábamos eran con gente, tanto el de Seguridad Vial como los ambientales y educativos. Tuvimos que cambiar el foco y lo pusimos en tres ejes fundamentales: la asistencia al sistema de salud, el soporte del sistema alimentario y el apoyo logístico", detalló. En ese sentido destacó donaciones y aporte de equipamiento en materia de Salud; el acompañamiento con 10 millones de pesos del proyecto Seamos Uno; las donaciones de alimentos secos a doce comedores en los que la empresa trabajó junto a SMATA; un "proyecto integral" junto a la obra de Don Bosco en Zárate para ocho comedores comunitarios que, además de alimentos, también recibieron equipamientos y capacitaciones para las más de 60 personas que llevan adelante esas iniciativas. Finalmente, también señaló la entrega de camionetas al Ejército Nacional; de ambulancias a áreas de Salud; y de vehículos a los municipios de Campana, Zárate y Baradero, todos para ser utilizados en cuestiones referidas al Covid-19.

Eduardo Kronberg:

