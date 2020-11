Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. TAPA COLOCADA "Reponen tapa de inspección de cloaca en Jean Jaures y Balcarce, la habían robado hace unos 20 días. Descentralización de la Municipalidad de Campana con personal de Corralón Norte colocaron una tapa más moderna con borde amu-rado con cemento, respondiendo al reclamo vecinal". CORDONES SUCIOS "Hace mucho tiempo que no pasan a limpiar los cordones y alcantarillas de las calles en Necochea entre Iriart y Sivori. Además de la basura acumulada se tapan las bocas de tormenta" muestra Lilia. POZO GIGANTE "Calle De los Trabajadores casi esquina Melo gran pozo sobre la calle. Hace varios meses que se encuentra así es más hace unos días casi atropellan a una persona por esquivar ese pozo" muestra Julio. #QuejaVecinal Bolsas de basura en el zanjón de Colectora de isla, como así también flotando en el río. Vecinos del sector Islas #Campana Canal Irigoyen piden urgente colocación de volquetes de Agrotécnica Fueguina en distintos puntos de la colectora de Ruta 12 desde Km 90 al 102 pic.twitter.com/8tOfgAG72F — Daniel Trila (@dantrila) November 20, 2020 #QuejaVecinal hace mucho tiempo que no pasan a limpiar los cordones y alcantarillas de las calles en Necochea entre Iriart y Sivori. Además de la basura acumulada se tapan las bocas de tormenta. pic.twitter.com/dNZtXpMhGl — Daniel Trila (@dantrila) November 19, 2020 #QuejaVecinal tiran basura en el espacio de los perros de Otamendi. (Desde la ONG Honrar la Vida les hicieron las Casitas, hay gente que les deja agua y comida, pan, etc.) Últimamente les tiraron 3 colchones, gran cantidad de huesos de pata de vaca y residuos que dan mal aspecto pic.twitter.com/ZP1d4h42s1 — Daniel Trila (@dantrila) November 19, 2020 TAPA COLOCADA (REPORTE) Trabajo terminado. Tapa de cloaca en Balcarce y Jean Jaures. Colocada por personal de Corralón Norte de Municipalidad de Campana pic.twitter.com/WGUgjsFu5C — Daniel Trila (@dantrila) November 19, 2020

20 de Noviembre de 2020:

Quejas Vecinales

