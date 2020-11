Efemérides del día de la fecha, 19 de noviembre

DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL Impulsado por el historiador José María Rosa e instituido mediante la Ley Nº 20.770 en el año 1974, en este día se conmemora la batalla de la Vuelta de Obligado acontecida en el año 1845: "esta heroica resistencia, así como también el espíritu de lucha nacional se conoció en toda Europa y quedó inscripto en nuestra historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional." En ese entonces, Francia e Inglaterra pretendían que Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y responsable de las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, quitara las trabas al libre comercio y las medidas aduaneras que protegían a los productos nacionales; asimismo, querían que pusiera fin a la guerra con la Banda Oriental. Cosa que no sucedió, ya que, el general envió hombres y armamento para apoyar al caudillo uruguayo Manuel Oribe. Ante esto, las dos potencias le dieron un ultimátum para finalizar el conflicto bélico y permitir la libre navegación de los ríos. Rosas no cedió y las modernas naves anglo-francesas empezaron a adentrarse en el Río Paraná. Bajo el mando de Lucio Norberto Mansilla, los criollos unieron con cadenas 24 barcazas que atravesaron de un extremo a otro al Río Paraná a modo de barrera mientras que en tierra había 30 cañones, 160 artilleros y 2000 milicianos que, en su mayoría, eran gauchos y mujeres. Sin embargo, los invasores superaban ampliamente a los criollos al poseer 92 buques mercantes, 418 cañones, 22 barcos de guerra y 880 soldados. A pesar de que las dos potencias lograron superar la férrea resistencia local, las pérdidas económicas generadas por el destrozo de sus barcos y el hecho de que no pudieron vender sus productos fueron una clara derrota. La victoria argentina se selló con el Tratado Arana-Southern, firmado en el año 1849, y el Tratado Arana-Lepredour, firmado en el año 1850, en los que se le reconocía a la Confederación la plena soberanía sobre los ríos y la soberanía conjunta con Uruguay del Río Uruguay. SE FUNDA EL CLUB VILLA DÁLMINE Movilizados por el propósito de crear un club social para el esparcimiento y la práctica deportiva de los trabajadores de la fábrica, la empresa Dálmine SAFTA fundó el Club Villa Dálmine en el año 1957. Con un equipo integrado por empleados, en el año 1960, se inscribió en la Liga Campanense de Fútbol y, al año siguiente, se afilió al Torneo de Aficionados de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA). Fue su impenetrable defensa combinada con sus letales delanteros lo que lo consagró campeón del torneo y, consecuentemente, lo ascendió a la categoría C. No sólo atrajo a los residentes sino que también se robó el corazón de uno de los cómicos más celebres del país, Juan Carlos Calabró, que no tardó en frecuentar el estadio en reiteradas ocasiones hasta que, según él, comprendió que era mufa: "si yo voy a ver a Dálmine pierde. Así que me quedo en casa tranquilo, lo escucho por la radio y despuéslo leo por el diario. Para Dálmine soy mufa." Conforme el tiempo pasaba "el Viola" se fue afianzando en el campeonato con un equipo más fuerte que logró el ascenso a la Primera B en el año 1963 luego de vencer a AllBoys con un gol de Juan Carlos Domínguez. No obstante, en el año 1968, el club descendió de categoría pero no todo estaba perdido para los "violetas" que, con perseverancia, retornaron a la B con el inolvidable equipo bautizado"El Holanda de la C."Más adelante, en el año 1984, ascendió de vuelta a la B y se enfrentó contra Racing en un extraordinario partido en el que se impusieron 3 a 1 con goles de Carlos Omar Guerrero. SE LANZA "25" Un día como hoy en el año 2015, Adele lanzaba el álbum "25." Tras el éxito del disco "21" (2011), la cantante británica decidió alejarse de los escenarios por un tiempo y retornar con un disco que, a diferencia del anterior, fuera de "reconciliación": "reconciliación por el tiempo perdido. Reconciliación por todo lo que alguna vez hice y lo que nunca hice. ´25´es acerca de llegar a conocer en quien me he convertido sin darme cuenta, y siento mucho que se haya tardado tanto, pero como saben, la vida pasa" manifestó la cantante. Entre las canciones se encuentran "Hello", "Water under the bridge", "Send my love (to your new lover)" y "When we were young".





