Este sábado se realiza el 1º Congreso Internacional "La Convivencia no es una Utopía"

La profesora Rita García que coordina Infancia Robada Campana invita a la comunidad. Se solicita inscripción previa. Quien coordina Infancia Robada Campana y el Proyecto #LaNiñezEnCasaN SinViolencia, Prof. Rita M García, invita a toda la comunidad de Campana y a todos los interesados al 1º Congreso Internacional " La Convivencia no es una Utopía". El evento, se realizará este sábado 21 de noviembre de 8:30 a 13:10 y de 15 a 18:30, contando con la presencia de especialistas amigos de España, Colombia, Ecuador y Argentina. Este evento organizado por Infancia Robada Campana y la ONG SiNosReimosNosReimosTodxs, de la ciudad de Rosario, tendrá resolución ministerial de la provincia de Santa Fe. Los temas que se exponen en el Congreso serán varios. Entre ellos: Acoso, maltrato, discriminación, Bullying, grooming, violencia infantil y adolescentes, ciberdelitos, abuso, inclusión, convivencia familiar, social y laboral. La referente de Infancia Robada Campana, Prof. y Especialista en Educación, Rita M García y el Referente de la ONG, Aristides Álvarez destacan que es el primer congreso sobre convivencia en el país y que es muy importante hablar de prevención, de convivencia y de la NO a la violencia. "Sabemos que durante la pandemia ha aumentado considerablemente las denuncias de violencia familiar, maltrato infantil, el abuso sexual infantil y el grooming, problemáticas que veníamos trabajando en Infancia Robada Campana y zonas aledañas", comenta García. Este Congreso está pensado para las familias, los docentes, la salud, la seguridad, la justicia, asociaciones civiles y todas las instituciones que reciben y trabajan con niñez, adolescentes y adultos, necesitamos unirnos para poder lograr vencer esa violencia hoy instalada en muchos lugares. Quienes están interesados pueden inscribirse a través de la página web sinosreimosnosreimostodos, teniendo un costo muy pequeño, se obtiene el certificado y también se podrá interactuar con los disertantes.



Infancia Robada Campana y Sinosreimosnosreimostodxs.





Referentes y Organizadores del 1º Congreso Internacional La Convivencia no es una utopia.





Congreso Internacional



Este sábado se realiza el 1º Congreso Internacional "La Convivencia no es una Utopía"

