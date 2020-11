Después de casi dos años de inactividad, el campanense Juan Pablo Galliano volvió a las pistas: el fin de semana participó del inicio del campeonato del TC Bonaerense. "Estar corriendo de nuevo era lo que más deseaba", señaló. La tarde caía en el autódromo de Dolores y atrás quedaba un fin de semana a puro automovilismo para Juan Pablo Galliano, quien participó de la doble fecha que marcó el inicio del campeonato del TC Bonaerense con su cupecita Chevrolet en la Clase A. Y tras bajarse de su vehículo, ya en zona de boxes y todavía con el sudor en su frente, el piloto de nuestra ciudad se prestó al diálogo sobre lo acontecido. -Finalmente llegó ese día tan deseado. -Sí, la verdad que fue demasiado tiempo. En lo particular, vengo de un parate de dos años. porque por razones de salud no pude correr el campeonato anterior y fue muy duro para mí. Todos quienes estamos en este palo saben de qué hablo cuando digo lo que digo. Primero no sabía si algún día volvería a correr y eso te hace trabajar mucho la cabeza; y después, cuando pude superar esa difícil situación, pensé que este año arrancábamos como lo habíamos pensado, en Arrecifes. Pasó lo que pasó y eso nos puso de cara a una situación que ni el país deseaba. -¿Y cómo fuiste canalizando el no poder correr? -Como se pudo. Íbamos al taller con mi viejo, poníamos el motor en marcha un rato y se realizaron algunos trabajos en el auto. Pero fue corto ese tiempo y nos dábamos cuenta como toda la gente que esto venia para largo y que la situación no era la mejor por donde la miraras. Y fuimos transitando este tiempo siempre con la ilusión que en algún momento volveríamos a correr. Por suerte, siempre conté con el total apoyo de mi familia, que fue un sostén importante para mí, como lo es mi novia. Nunca me dejaron bajar los brazos. -Después de esta doble fecha inaugural, ¿cómo evalúas el retorno? -Cuando ya veníamos para el autódromo sentía una sensación rara, parecía como cuando empezaba en su momento. Fue bárbaro encontrar a todos, saber que ya salíamos a probar, que tantos meses de espera empezaban a cerrarse en esa primera vuelta y también yo quería saber cómo me sentía manejando. Por suerte no cambió nada y me dije: "esta todo en orden", jajaja. De ahí en más te metes de lleno con un auto que funcionó muy bien, lo que además me daba esa tranquilidad que se necesita para encontrar los radios lógicos para meterte en la conversación. -Fueron dos carreras, ¿el balance final? -En la primera veníamos muy bien y estábamos para podio, pero en el piso se hizo un pozo, se rompió el asfalto muy mal presentado y caí en ese lugar en donde rompí parte del auto, lo que me dejó afuera. Una locura lo de esta gente que tuvo casi todo el año para trabajar en el piso y dio lastima ver cómo lo presentaron. A los pozos los taparon con tierra, una falta de criterio increíble. En la segunda carrera se produjo un accidente grave por lo mismo: no podemos ir más a un lugar así, donde se juega con la vida de la gente. En cuanto a lo mío pudimos repararlo y correr esta segunda carrera, donde nos metimos entre los diez, lo que nos dejó con saldo positivo. Pero mi carrera era otra, yo corrí mi propia carrera: que hoy esté de nuevo corriendo es lo que más deseaba, más allá de cualquier resultado. -¿Cómo encontraste la categoría? -Muy bien, con un buen parque de autos. Creo que los dirigentes trabajaron durante este tiempo y se vio reflejado este fin de semana. Ahora este campeonato continuará el año próximo, pero igual tenemos otra carrera antes de fin de año. -¿A quién se le agradece por este momento? -Recién te decía de mi familia, mi novia y mis amigos, que siempre estuvieron; a los auspiciantes que siguen acompañando y a toda esa gente que siempre llama para saber cómo me fue. Es el final de la nota y llega el momento del retorno a la ciudad para Juan Pablo. Su equipo lo aguarda y él, con la alegría propia de un chico al que le entregaron su primer regalo, se despide entre sonrisas. Y está bien que así suceda: "Juampi" sabe que no fue un fin de semana más, sino el de la carrera que tanto deseaba.

GALLIANO DESTACÓ EL PARQUE CON EL QUE RETORNÓ LA CATEGORÍA, AUNQUE LAMENTÓ EL ESTADO DE LA PISTA EN DOLORES. TOYOTA Y EL DEPORTE MOTOR Toyota está concretando una ampliación de su Centro de Visitas ubicado en la planta de Zárate, una obra que está estrechamente vinculada a su relación con el automovilismo. "Extendimos unos 400 metros más y vamos a tener una sección con toda la historia de Toyota ligada al deporte motor", reveló Eduardo Kronberg, Gerente General de Sustentabilidad, luego de la presentación de la nueva Toyota Hilux. La obra estaría finalizada en dos semanas y después se comenzará a trabajar con el equipamiento del espacio, que tendrá, entre otras novedades, un simulador de entrenamiento para pilotos. El Centro de Visitas es, desde 2016, "la puerta de entrada a la compañía y la mejor manera de aprender sobre sus vehículos, historia y cultura", explican desde Toyota. Fue el primero de su tipo en Argentina y su puesta en marcha surgió "como respuesta a la necesidad de abrir las puertas de la planta a todos los grupos de interés y en especial a la comunidad". Ya ha recibido más de 50 mil visitas, aunque, actualmente, por la pandemia, no se puede recorrer presencialmente. En cambio, sí se puede conocerlo de manera virtual, a través una experiencia de 360º.

Automovilismo:

Juan Pablo Galliano; "Corrí mi propia carrera"

