El próximo sábado 28, en el inicio de torneo de transición, se medirá con Sarmiento como visitante. Después de Navidad deberá viajar a Tucumán; y luego, tras Año Nuevo, a Mendoza. Como era de esperarse, Villa Dálmine tendrá que atravesar un durísimo camino si quiere alcanzar en enero próximo el sueño de llegar a la máxima categoría del fútbol argentino. Claro está: por las características del proyecto que está llevando adelante este semestre, no tendrá ningún tipo de presión en ese sentido. Y eso, en un torneo tan corto y desgastante, podría ser una ventaja para el Violeta respecto a otros clubes como Tigre, por ejemplo, que se armó con la obligación de regresar a Primera lo antes posible. El fixture de este Torneo de Transición de la Primera Nacional se conoció ayer en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego del sorteo que determinó que el equipo dirigido por Felipe De la Riva estará debutando el sábado 28 de noviembre ante Sarmiento de Junín como visitante, por la primera fecha de la Zona B de la Fase Campeonato, la cual definirá el primer ascenso a la Liga Profesional. Luego de ese debut recibirá a Deportivo Riestra en la segunda fecha, en lo que será su primer partido en Mitre y Puccini, el sábado 5 de diciembre. Después, Villa Dálmine visitará a Tigre y posteriormente recibirá a Atlético Rafaela. Así llegará a los dos largos viajes consecutivos que le deparó el sorteo de esta Zona B de la Fase Campeonato, justo en los días posteriores a Navidad y Año Nuevo: es que el domingo 27 de noviembre jugará en Tucumán frente a San Martín y el domingo 3 de enero se medirá frente a Gimnasia en Mendoza. El cierre de este todos contra todos a una sola rueda será como local, contra Defensores de Belgrano, el 9 de enero. Si el Violeta resultara ganador de esta Zona B de la Fase Campeonato, disputará la final por el primer ascenso ante el mejor de la Zona A. En caso de imponerse en ese duelo tendrá boleto asegurado a la Liga Profesional. Si lo pierde, ingresará en semifinales de la Etapa Eliminatoria que otorgará el segundo ascenso. En tanto, si sale 2º en la Zona B accederá a la Etapa Eliminatoria en Cuartos de Final. En cambio, si queda entre el tercer y el octavo puesto, disputará esta Etapa Eliminatoria desde la primera ronda, que está pautada para el 16 de enero. En esta última opción, debería afrontar, en caso de ir avanzando, cruces entre semana, dado que se jugará domingo y miércoles hasta definir a los dos finalistas que se medirán por el segundo ascenso a la Liga Profesional el 31 de enero. Sí: cualquier camino asoma muy difícil para Villa Dálmine. Pero así es la Primera Nacional: siempre ofrece máxima exigencia. Y no es para menos, porque a quien transita exitosamente estos obstáculos le otorga la mejor de las recompensas: un lugar en la máxima categoría del fútbol argentino.



EL ÚLTIMO PARTIDO OFICIAL QUE VILLA DÁLMINE DISPUTÓ COMO LOCAL FUE, JUSTAMENTE, ANTE SARMIENTO. AQUEL SÁBADO 7 DE MARZO, EL VIOLETA SE IMPUSO 1-0 CON GOL DE FEDERICO RECALDE. ZONA B: FIXTURE COMPLETO La Zona B de la Fase Campeonato de este Torneo de Transición de la Primera Nacional estará conformada por los ocho mejores equipos de la Zona B de la temporada 2019/20 que se canceló debido a la pandemia de coronavirus. Se jugará entre el 28 de noviembre y el 9 de enero y tendrá el siguiente fixture: FECHA 1 – 28/11 Sarmiento (J) vs Villa Dálmine San Martín (T) vs Tigre Deportivo Riestra vs Atlético Rafaela Def. de Belgrano vs Gimnasia (M) FECHA 2 – 05/12 Villa Dálmine vs Deportivo Riestra Def. de Belgrano vs San Martín (T) Gimnasia (M) vs Sarmiento (J) Atlético Rafaela vs Tigre FECHA 3 – 12/12 Tigre vs Villa Dálmine San Martín (T) vs Atlético Rafaela Deportivo Riestra vs Gimnasia (M) Sarmiento (J) vs Def. de Belgrano FECHA 4 - 19/12 Villa Dálmine vs Atlético Rafaela Sarmiento (J) vs San Martín (T) Def de Belgrano vs Dep. Riestra Gimnasia (M) vs Tigre FECHA 5 – 27/12 San Martín (T) vs Villa Dálmine Atlético Rafaela vs Gimnasia (M) Tigre vs Def. de Belgrano Dep. Riestra vs Sarmiento (J) FECHA 6 – 03/01 Gimnasia (M) vs Villa Dálmine Def de Belgrano vs Atlético Rafaela Sarmiento (J) vs Tigre Dep. Riestra vs San Martín (T) FECHA 7 – 09/01 Villa Dálmine vs Def. de Belgrano San Martín (T) vs Gimnasia (M) Atlético Rafaela vs Sarmiento (J) Tigre vs Deportivo Riestra

