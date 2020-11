El Portuario disputará la Zona Reválida en busca de un lugar en el octogonal por el segundo ascenso a la Primera. Este jueves, en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se realizó el sorteo del fixture del Torneo de Transición de la Primera D que definirá los dos ascensos a la Primera C para la temporada 2021. Así, Puerto Nuevo conoció que el sábado 5 de diciembre debutará frente a Central Ballester en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Como se encontraba en la segunda mitad de la Tabla General al cancelarse la pasada temporada de la Primera D, el Auriazul quedó en la Zona Reválida y tendrá una sola oportunidad de alcanzar el ascenso. Para ello, deberá ser el mejor de esta Reválida y luego atravesar el octogonal que definirá ese segundo boleto a la Primera C. FIXTURE PORTUARIO El equipo que dirige Gastón Dearmas afrontará el siguiente calendario en este Torneo de Transición de la Primera D: -Fecha 1: local vs Central Ballester -Fecha 2: visitante vs Argentino de Rosario -Fecha 3: local vs Juventud Unida -Fecha 4: visitante vs Centro Español -Fecha 5: local vs Muñiz -Fecha 6: libre. -Fecha 7: visitante vs Yupanqui

Cancha de Puerto Nuevo. Foto: Archivo. Imagen ilustrativa. EL FIXTURE DE LA ZONA REVÁLIDA La Primera D se dividirá en Zona Campeonato (que definirá el rival de Liniers en la final por el primer ascenso o, llegado el caso, el ascenso directo de La Topadora) y Zona Reválida, cuyo ganador participará del octogonal por el segundo boleto a la Primera C junto al resto de los equipos de la Zona Campeonato. El fixture completa de la Reválida es el siguiente: FECHA 1 Puerto Nuevo vs Central Ballester Muñiz vs Argentino de Rosario Central Español vs Juventud Unida Libre: Yupanqui FECHA 2 Juventud Unida vs Muñiz Argentino de Rosario vs Puerto Nuevo Central Ballester vs Yupanqui Libre: Centro Español. FECHA 3 Yupanqui vs Argentino (R) Puerto Nuevo vs Juventud Unida Muñiz vs Centro Español Libre: Central Ballester. FECHA 4 Centro Español vs Puerto Nuevo Juventud Unida vs Yupanqui Argentino (R) vs Central Ballester Libre: Muñiz. FECHA 5 Central Ballester vs Juventud Unida Yupanqui vs Centro Español Puerto Nuevo vs Muñiz Libre: Argentino (R) FECHA 6 Muñiz vs Yupanqui Centro Español vs Central Ballester Juventud Unida vs Argentino (R) Libre: Puerto Nuevo FECHA 7 Argentino (R) vs Centro Español Central Ballester vs Muñiz Yupanqui vs Puerto Nuevo Libre: Juventud Unida.

Primera D:

Puerto Nuevo debutará ante Central Ballester como local

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar