Ayer, en el inicio de la cuarta fecha, Atlético se impuso 2-0 y es el primer clasificado a la Zona Campeonato. La Academia, en tanto, sigue sin poder sumar en el certamen. Hoy juegan Boca y River. Anoche comenzó la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en un duelo que profundizó momentos de los dos equipos protagonistas: Atlético Tucumán venció 2-0 como local a Racing Club con goles de Lucas Melano y Leonardo Heredia. De esta manera, el Decano cosechó su cuarta victoria consecutiva, se confirmó como líder de la Zona 1 con 12 puntos y se convirtió en el primer equipo clasificado a la Zona Campeonato de este certamen. En cambio, Racing, que presentó una formación alternativa, no contó con el campanense Leonardo Sigali y sufrió la lesión de Darío Cvitanich, registró su cuarta derrota en fila y quedó al borde de la eliminación. Un hecho que se puede concretar esta misma tarde si el duelo entre Arsenal (4 puntos) y Unión de Santa Fe (4) no termina en empate (juegan desde las 17.10). Este viernes, además, se presentarán Boca Juniors y River Plate. El Xeneize será local frente a Lanús desde las 19.20 horas, buscando recuperarse de la caída ante Talleres en La Bombonera. Por su parte, el Millonario visitará desde las 21.30 a Banfield, el otro equipo que todavía está perfecto en este certamen. Para estos compromisos, tanto Marcelo Gallardo como Miguel Ángel Russo preservarán titulares, al igual que lo hizo Racing, de cara al inicio de los Octavos de Final de la Copa Libertados. La programación de esta cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional continuará el sábado con tres partidos: Colón vs Defensa y Justicia (17.10), Huracán vs Vélez Sarsfield (19.20) e Independiente vs Central Córdoba (21.30). En tanto, el domingo se jugarán otros tres encuentros: Estudiatnes vs Aldosivi (17.10), Patronato vs Gimnasia LP (19.20) y San Lorenzo vs Argentinos (21.30). Todo se cerrará el lunes con Godoy Cruz vs Rosario Central (19.00) y Newells vs Talleres (21.15).

RACING DESPERDICIÓ UN PENAL CUANDO EL PARTIDO ESTABA SIN GOLES TODAVÍA.



Copa de la Liga:

En Tucumán, Racing sufrió una nueva derrota

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar