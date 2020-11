CAMPANENSE DE PRIMERA El mediocampista Matías Ballini fue titular en Independiente Santa Fe, que el miércoles quedó eliminado de la Copa Bet Play de Colombia al ser superado en la definición por penales por América de Cali después de haber igualado 0-0 en los 90 minutos. Ahora, el conjunto de Bogotá concentrará sus fuerzas en los Cuartos de Final de la Liga Dimayor: enfrentará a Deportivo Pasto después de haber culminado en la primera posición la fase regular. Por su parte, el delantero Diego Dorregaray fue nuevamente titular en Deportivo Cuenca, que anoche cayó 2-0 como visitante ante Barcelona de Guayaquil (líder del Torneo Clausura). Con esta derrota, el equipo de "Fonito" quedó igualado junto a El Nacional y Liga de Portoviejo en el último lugar de la Tabla General que determinará los dos descensos de la Serie A de Ecuador. Finalmente, en Chile, Colo Colo venció ayer 1-0 a Audax Italiano con gol de Pablo Mouche y, así, volvió a la victoria tras su derrota 3-1 ante Palestino. En el Cacique fue baja nuevamente Nicolás Blandi, quien podría volver en la próxima fecha (miércoles 25 vs Curicó Unido) tras recuperarse de su última lesión muscular. SIN SANCIÓN DEPORTIVA Después de mucha espera, este jueves el Tribunal de Disciplina de la AFA emitió el fallo sobre el partido entre River Plate y Atlético Tucumán que no se disputó en marzo porque el Millonario no se presentó a jugar para resguardarse de la incipiente pandemia de coronavirus, cuando la AFA todavía no había tomado medida alguna al respecto. Y en contra de lo que se creía, la sanción al Millonario finalmente solo fue económica: deberá costear el fallido viaje de la delegación tucumana a Buenos Aires y no sufrirá quita de puntos como se especulaba. BOEDO, MÁS CERCA Este jueves la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la primera lectura de la Ley de Rezonificación que le permitiría a San Lorenzo empezar a trabajar para construir su nuevo estadio en Boedo. El presidente del club, Marcelo Tinelli, estuvo presente en el recinto y a la salida habló de "hacer justicia con la familia de San Lorenzo". FUTFEM: MEDIDAS HISTÓRICAS La FIFA anunció un paquete de medidas con el objetivo de proteger los derechos laborales de las jugadoras que queden embarazadas y quieran ser madres. Entre las reglas más importantes que propone la entidad, los clubes estarán obligados a garantizar 14 semanas de baja remunerada a las futbolistas que hayan quedado embarazadas, y también a facilitar su reincorporación a su puesto de trabajo tras el parto. Así, ningún club no podrá despedir a una jugadora por quedar embarazada ni podrá incluir "cláusulas anti-embarazo" en sus contratos. ESPAÑA: FECHA 10 Después del parate por la fecha FIFA, La Liga de España reanuda hoy su campeonato con el duelo que sostendrán Osasuna (13º con 10 puntos) y Huesca (19º con 6) desde las 17.00, hora argentina (trasmite ESPN). Será el inicio de la 10ª fecha, cuyo partido más atractivo se jugará mañana: Atlético Madrid vs Barcelona. JUEGA EL PSG Por la 11ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain visitará este viernes a Monaco (17.00, DirecTV). El equipo de los argentinos Leandro Paredes, Ángel Di María y Mauro Icardi lidera el certamen con los 24 puntos que obtuvo en sus últimas ocho presentaciones. La programación se abre con el duelo entre Rennes (3º con 18 unidades) y Bordeaux (12º con 12).



20 de Noviembre de 2020

