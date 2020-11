Breves: Deportivas

PUMAS VS WALLABIES El Seleccionado Argentino de Rugby se medirá con Australia en la madrugada de este sábado, en lo que será su segunda presentación en el Personal Tri Nations después del histórico triunfo ante los All Blacks. Para este duelo ante los Wallabies, que definirá al nuevo líder del certamen, el head coach Mario Ledesma decidió repetir la misma formación titular: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya, Francisco Gómez Kodela; Guido Petti, Matías Alemanno; Pablo Matera, Marcos Kremer, Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Santiago Chocobares, Matías Orlanda, Bautista Delguy; y Santiago Carreras. Así, las novedades en Los Pumas estarán entre los relevos: Santiago Socino, Facundo Isa y Emiliano Boffelli aparecen entre los recambios tras superar sus respectivas lesiones. Australia, por su parte, llega a este match luego de cosechar una victoria y una derrota en sus dos compromisos ante Nueva Zelanda. El encuentro se disputará desde las 5.45 (hora argentina) en Newcastle y será televisado por ESPN. NADAL SEMIFINALISTA El español Rafael Nadal venció ayer 6-4, 4-6 y 6-2 al griego Stefanos Tsitsipas y, de esa manera, avanzó a las semifinales del ATP World Finals que se disputa en el O2 Arena de Londres. Por este grupo, el otro clasificado, Dominic Thiem, cayó 6-2 y 7-5 ante el ruso Andrey Rublev, quien se despidió del certamen con una derrota. El que también se despedirá hoy del Masters será el argentino Diego Schwartzman, quien se medirá con el ya semifinalista Daniil Medvedev. El acompañante del ruso a semifinales de este grupo se definirá en el duelo que sostendrán el serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev. En busca de un lugar en semifinales, pero del torneo de Dobles, el marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers (suman dos victorias en dos presentaciones, pero todavía no aseguraron su clasificación) se enfrentarán hoy con el francés Edouard Roger-Vasselin y el austríaco Jurgen Melzer. BOLMARO, TODAVÍA NO El cordobés Leandro Bolmaro, quien el miércoles se convirtió en el argentino seleccionado más alto en el Draft de la NBA (fue escogido en el puesto 23), confirmó que esta temporada continuará en Barcelona de España. De esta manera, su arribo a los Minnesota Timberwolves recién se daría después de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde Bolmaro tiene grandes posibilidades de estar como integrante del Seleccionado Argentino. En tanto, en las próximas horas, se anunciaría oficialmente el arribo a la NBA del base del combinado nacional, Facundo Campazzo. Los últimos rumores indican que el jugador del Real Madrid firmaría con los Denver Nuggets y que el encuentro que disputará hoy por la Euroleague será el último con el conjunto Merengue. SELECCIÓN: CONVOCADOS El entrenador Gabriel Piccato, reemplazante de Sergio Hernández, confirmó los 15 jugadores convocados para la Selección Argentina de cara a la primera ventana clasificatoria a la AmeriCup 2022 a disputarse el 27 y 28 de noviembre en Obras Sanitarias. Los citados son José Vildoza, Fernando Zurbriggen, Marcos Giordano, Franco Baralle, Juan De la Fuente, Leonel Schattmann, Máximo Fjellerup, Leonardo Lema, Maximiliano Cuello, Bautista Lugarini, Federico Aguerre, Javier Saiz, Tayavek Gallizi, Agustón Caffaro y Lautaro Berra.



Breves: Deportivas

20 de Noviembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar