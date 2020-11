Caso Tomás Maidana: se elevó la causa a juicio

Se trata del menor de edad del barrio San Felipe, quien falleció luego de ser apuñalado en junio pasado por Gilda Flores, quien por ahora está acusada de "Homicidio Simple". Fuentes judiciales confirmaron a La Auténtica Defensa que esta semana el Juez de Garantías elevó a juicio la causa del asesinato de Tomás Maidana (17), y Gilda Flores (22) quedó así acusada de "Homicidio Simple". Ahora resta saber si el abogado defensor de Flores apelará la medida ante la Cámara para lo cual cuenta con un tiempo límite que, estimativamente, sería dentro de la semana que viene. Según se entiende, su estrategia pasaría por argumentar que se trata de un caso de "Legítima Defensa" o en "Legítima Defensa Agravada". Así se cumple, al menos transitoriamente, una de las solicitudes de los familiares de Tomás Maidana, quienes a principio de este mes organizaron una marcha reclamando justicia. La misma comenzó en el barrio San Felipe y finalizó frente a las oficinas de la UFI 2, en Sarmiento y 9 de Julio, movilizando a más de 100 vecinos. "¿Cómo puede ser que una persona apuñala y mata a otra, pueda hacer su vida normalmente?" declaró a la prensa en aquella oportunidad una prima de Tomás, y agregó: "Gilda tiene que esperar el juicio presa, y sus cómplices también: su pareja, David González, y su hermano, David (…) Andan por el barrio, no sabemos qué hacer, estamos desamparados por la Justicia". En este sentido, también estamos en condiciones de confirmar que si bien elevó la causa a juicio (faltaría que se expida la Cámara si es que la defensa apela), el Juez de Garantías interviniente no dio a lugar al pedido de Prisión Preventiva de la imputada. El homicidio fue con un arma blanca, y tuvo lugar durante los primeros minutos del miércoles 10 de junio en el barrio San Felipe, luego de una discusión en un pasillo de una casa de la calle Schweitzer al 400. Maidana no falleció en ese instante, sino que llegó hasta el Hospital San José en moto, auxiliado por un vecino que estaba presente en el lugar y fue testigo de la escena. La crónica periodística da cuenta de una literal pueblada luego de los sucesos que finalizaron con la vida del adolescente. Esa misma madrugada, un importante número de vecinos fueron contra el domicilio de la familia González, quienes escaparon del lugar, incluyendo a Gilda Flores, su pareja, su cuñado, su cuñada y otros familiares. Incluso tiraron a un zanjón e incendiaron un Chevrolet Corsa, propiedad de la pareja de Flores. Se necesitó la presencia de unos 7 móviles policiales para apaciguar los ánimos, y la misma policía fue agredida a piedrazos, dejando como saldo las lunetas de dos móviles destrozadas y a una oficial del Comando Patrulla con una herida en su cabeza. Los desmanes asociados al hecho continuaron días después: la familia González nunca volvió al domicilio de la calle Schweitzer: primero fue saqueado y luego prácticamente demolido. Sólo quedó en pie una habitación de la construcción principal.

A principios de este mes, más de 100 personas se movilizaron hasta la UFI 2 reclamando justicia.



Caso Tomás Maidana: se elevó la causa a juicio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar