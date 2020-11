Los colegios privados volvieron a recibir alumnos

Esta semana comenzaron los procesos de revinculación autorizados por las autoridades educativas. Con protocolos estrictos, los chicos volvieron unas horas al aula y se reencontraron con compañeros y docentes. La baja de contagios de coronavirus ha permitido que los colegios privados reciban autorización para comenzar el proceso de revinculación de sus alumnos con la modalidad de clases presenciales. Esta semana, diversos establecimientos privados de nuestra ciudad volvieron a abrirle las puertas a sus alumnos después de casi 9 meses sin clases presenciales, aunque se trata de un retorno escalonado, todavía con fuertes restricciones y regido por un estricto protocolo de bioseguridad. "Emoción, mucha emoción", escribió el colegio Dante Alighieri para acompañar la publicación de un video con imágenes de la vuelta a clases, donde no faltaron los barbijos ni la toma de temperatura en el acceso. "Bienvenidos. El colegio los estaba esperando", les dijo a sus alumnos con un pasacalle colgado sobre la calle Luis Costa. "Y volvieron a verse en el Colegio, ¡en una mañana distinta!", expresó por su parte el Colegio Santo Tomás de Aquino. "Qué bueno recuperar el mirarse a los ojos y encontrarnos con una sonrisa. ¡Felices de vernos, y ansiosos por ponernos al corriente!". El Colegio Rogacionista Padre Anibal Di Francia también celebró el reencuentro con sus estudiantes. "Una inmensa alegría. Otro grupo de la Promo 2020 que comparte una actividad de revinculación. Nervios, emoción, felicidad", escribió la entidad educativa compartiendo fotos de los chicos izando la Bandera Nacional y teniendo actividades recreativas al aire libre y con la debida distancia. Y destacó el compromisos de los alumnos en este año de pandemia. "Estamos orgullosos de esta Promo 2020 que se ha esforzado, que ha dado lo mejor para aprender en este tiempo tan complejo". "Así fue el reencuentro de Secondary & Primary, con los alumnos y directivos muy felices y emocionados. Esperamos ansiosos las indicaciones de Inspección para dar comienzo a las clases en Kinder", compartió el Colegio Armonía en sus redes sociales, repasando también a través de un video las actividades llevadas a cabo en el patio del establecimiento. La institución calificó la vuelta a las aulas como "un momento histórico que recordaremos siempre". "Con todos los protocolos. Privilegiando la salud, pero no olvidando el rol central de la escuela en la educación... ¡volvimos!" expresó el Colegio Evangélico Emanuel. "Gracias familias por la confianza y docentes/personal por el compromiso". "Los mejores reencuentros se dan con aquellas personas de las que no te querrías despedir. Y este sentimiento surgió durante la jornada de ayer, en la que directivos y profesores nos reencontramos con nuestros egresados del nivel primario", publicó en tanto el Austin Eco Bilingual School.

El regreso estuvo marcado por el respeto a los protocolos de seguridad y distanciamiento.





En el Colegio Rogacionista se observaron actividades recreativas al aire libre y con la debida distancia.



Los colegios privados volvieron a recibir alumnos

