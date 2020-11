CeAT Nº1 de Campana. 30º Aniversario.

En el centro de ATDI Nº1 de Campana cumplimos 30 años, fue creado el 9 de noviembre de 1990 a través de un convenio entre Dirección General de Escuelas y la Dirección de Salud de la provincia de Bs AS. Acompañamos a las familias en el desarrollo psicofísico del niño desde su nacimiento hasta los 3 años. Este abordaje es a través del juego y del deseo del bebe /niño, mediante acciones que fortalecen el vínculo de quien sostenga la función materna, abarcando todas y cada una las áreas del desarrollo. Orientamos a la familia favoreciendo el desarrollo y crecimiento integral de los niños. Somos un equipo transdisciplinario compuesto por: - Equipo de conducción: directora, vicedirectora y secretaria. - Equipo docente: CE, Estimuladoras tempranas - Equipo técnico: AE asistentes educacionales, TO terapistas ocupacionales, FO fonoaudiólogas y AS asistentes sociales. - Equipo del área de salud: Psicóloga y kinesióloga. Equipo que trabaja en red con todos los organismos públicos y privados comprometidos en el desarrollo de la Primera Infancia: médicos pediatras, neurólogos, enfermeras, Secretaría de Desarrollo Social, Servicio Local, ONG, Jardines de Infantes. Este trabajo articulado hace más efectivo nuestra labor. Con motivo del Nuevo Aniversario, esta Institución presenta su nuevo Logo simbolizando a todas y cada una de las familias. Somos una institución abierta, flexible y sostenedora de este primer eslabón de la sociedad: El núcleo Familiar. CONTACTANOS: Mail: ceatuno8@gmail.com / Facebook: ceat n 1 campana

9/11/1990- 9/11/2020:

30º Aniversario del CeAT Nº1 de Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar