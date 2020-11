Detuvieron a un empleado municipal acusado de abuso de una menor

Se encontraba de licencia por vacaciones y este viernes fue capturado por la Policía Bonaerense. Los padres de la víctima de 10 años demandaban que estuviera tras las rejas. La Policía Bonaerense detuvo este viernes a un empleado municipal acusado de abusar de una niña de 10 años. El hecho fue conformado a este medio por fuentes policiales, aunque no trascendió mayor información. El supuesto agresor fue identificado como Yamil Cevasco, empleado del Municipio de Campana e hijo de un policía. No trascendió el lugar donde fue detenido el imputado. La Auténtica Defensa si pudo averiguar que se encontraba de licencia por vacaciones. El viernes, los padres de la víctima habían participado de una concentración en el Parque Urbano con motivo del Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual contra las Niñas y Niños "Mucho detalle no puedo dar porque lo que pasó fue desagradable: este muchacho abusó a mi hija. Nosotros estamos acá para pedir justicia", expresó el padre de la víctima. Por su parte, la mamá aseguró que la hija "se largó a hablar" hace dos semanas "porque él la tenía amenazada con hacerle cosas muy feas". Según los padres de la víctima, el abuso habría sido comprobado por la Justicia, aunque no se tomó la decisión de detener al presunto autor "porque dicen que faltan más pruebas". "Y eso lleva tiempo supuestamente", expresó la madre, quien reclamó que el apuntado por el hecho quede detenido hasta el eventual juicio.

