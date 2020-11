MURIÓ JORGE BRITO El empresario Jorge Horacio Brito, ex presidente del Banco Macro, murió en un accidente aéreo, al estrellarse el helicóptero en el que viajaba en Embalse Cabra Corral, provincia de Salta. Además de Brito, quien se encontraba como piloto de la aeronave, murió su copiloto en el siniestro ocurrido cerca de la ruta 47, a la altura del kilómetro 34, sobre el río Juramento, a unos 75 kilómetros de Salta capital. El deceso del empresario y de su copiloto fue confirmado por el ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro, quien atribuyó el accidente a un "error del piloto al llevarse puesto unos cables de tirolesa". CERRO ESTABLE El dólar blue bajó dos pesos, a $161, y cerró una semana sin grandes sobresaltos, en medio de la expectativa de los operadores sobre el comportamiento cambiario hacia fin de año. Los especialistas consultados sostienen que habrá que esperar a la primera semana de diciembre para determinar si la divisa alcanzó su techo en el mercado marginal. Diciembre es un mes en el que el volumen operado de dólar blue sube, ya que muchas empresas deben desprenderse de divisas para hacer frente a distintas obligaciones y eligen hacerlo en el mercado negro, ya que paga mucho más que los bancos y casas de cambio. INVERSIONES EN DOS RUEDAS La compañía estadounidense Specialized, una de las fábricas de bicicletas más grandes del mundo, anunció una inversión de $500 millones para el ensamblaje de rodados en una planta ubicada en el Parque Industrial de Garín. La firma tiene como propósito el desarrollo de proveedores locales y hasta la posibilidad de exportar esos productos. Directivos de la firma mantuvieron un encuentro con el secretario de Industria, Ariel Schale, a quien le informaron detalles de la inversión. La compañía indicó que habrá una primera producción de 4.500 bicicletas para 18 modelos en el primer semestre y luego espera pasar a una segunda tanda de 7.000 para 23 modelos. TURISTAS PERMITIDOS El Gobierno porteño anunció la reapertura de la ciudad al turismo nacional e internacional, en un plan que contempla diferentes instancias de testeos e incluye el aislamiento en caso de un resultado positivo. Según se anunció, tanto los turistas como los residentes que regresen a la Ciudad no deberán realizar cuarentena al arribar, y en el caso de los turistas nacionales y en el de los residentes el test será gratuito. Desde el 8 de diciembre próximo la Ciudad dispondrá operativos de testeo en la terminal Dellepiane para los visitantes que arriben en micro, y puntos de testeo en el Centro de Convenciones Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta y Av. Pueyrredón) y Edificio de la Munich (Av. de los Italianos 851,Costanera Sur), para que quienes lleguen a la Ciudad en auto particular realicen el testeo dentro de las 24 horas del arribo. OTRO VIRUS Unos 500 pescadores contrajeron una enfermedad desconocida tras regresar del mar en Senegal, informó Ousmane Gueye, director nacional de Información y Educación en Salud, citado por Reuters. El alto funcionario de Salud informó que las personas fueron internadas y puestas en cuarentena para recibir tratamiento. "Es una dermatitis asociada con una enfermedad infecciosa, [...] seguimos con estudios y esperamos pronto descubrir de qué se trata", explicó. Además, Gueye contó que la Armada senegalesa va a tomar muestras del agua para su análisis. El informe del Ministerio de Salud del país señaló que los pescadores tenían lesiones en forma de granos en la cara, extremidades y genitales.



Breves: Noticias de Actualidad

21 de Noviembre de 2020

