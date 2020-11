Las once jurisdicciones que conforman el mayor mercado receptivo de turistas en verano no requerirán cuarentena ni test previo. La temporada de verano, la de mayor circulación turística en el país, está a la vuelta de la esquina. Pero el panorama, pandemia de coronavirus mediante, presenta todavía mucha incertidumbre para un sector que espera un repunte de su actividad después de haber estado paralizado durante prácticamente ocho meses. En este marco, las once jurisdicciones que conforman el mayor mercado receptivo de turistas en temporada estival no requerirán a los visitantes que cumplan cuarentena ni presenten un test previo de coronavirus con resultado negativo, según lo acordado por sus gobernadores con el Ministerio de Turismo y Deportes. Se trata de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Chubut a las que en las últimas horas se les sumó la Ciudad de Buenos Aires. En conjunto son el destino del 90% de los turistas durante el verano. La distribución y variedad de oferta de estas provincias genera un amplio abanico de posibilidades para el turismo de verano, que va desde las alturas del Noroeste Argentino hasta el Fin del Mundo, pasando por playas balnearias, lagos patagónicos, sierras, ríos y lagunas con distintos climas y propuestas. A lo sumo, algunas de esas provincias pedirán inscripción previa en el "registro vacacional", que asienta el número de ingresos a ciertos municipios y el movimiento del viajero dentro del país. Pero, además de no exigir la realización de una cuarentena ni el test denominado PCR, en estos estados los turistas tampoco estarán obligados a contar con un seguro de viaje.

LAS PLAYAS BONARENSES ESPERAN RECUPERAR ACTIVIDAD A PARTIR DE DICIEMBRE.



Garantizan libre acceso a los principales destinos turísticos de país

