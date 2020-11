Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. GRAN PÉRDIDA DE AGUA "Caño de agua roto en Salmini 126, como consecuencia no tenemos agua y se ha producido la rotura de baldosas en la vereda. Por la gran pérdida hace días que nos encontramos así. Esperamos tener a la brevedad una respuesta favorable a nuestro pedido" escribe Alicia. BASURA EN EL ZANJÓN "Bolsas de basura en el zanjón de Colectora como así también flotando en el Canal Martín Irigoyen, por eso los vecinos pedimos urgente colocación de capachos de Agro técnica Fueguina en distintos puntos de la colectora de Ruta 12 desde Km 89 al 102, sector isla de Campana". GRACIAS LA AUTÉNTICA!!! "Buenos días Autentica! Les informo que luego de la magnífica publicación del día de hoy (hace dos días), arribaron cómo a las 9 de la mañana una cuadrilla de la Municipalidad de Campana (no de ABSA) y colocaron una tapa nueva. Destaco la amabilidad de las personas que se acercaron y por supuesto su gestión en la difusión. Sin Uds. esto no se hubiera logrado. Mil gracias por todo" muestra Mariano.



#QuejaVecinal Bolsas de basura en el zanjón de Colectora de isla, como así también flotando en el río. Vecinos del sector Islas #Campana Canal Irigoyen piden urgente colocación de volquetes de Agrotécnica Fueguina en distintos puntos de la colectora de Ruta 12 desde Km 90 al 102 pic.twitter.com/8tOfgAG72F — Daniel Trila (@dantrila) November 20, 2020 Trabajo terminado. Tapa de cloaca en Balcarce y Jean Jaures. Colocada por personal de Corralón Norte de Municipalidad de Campana pic.twitter.com/WGUgjsFu5C — Daniel Trila (@dantrila) November 19, 2020

21 de Noviembre de 2020:

Quejas Vecinales

