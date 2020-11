Raúl Berra





Nombre real: Rótulo, José - Letrista (29 de Octubre de 1905 - 27 de Noviembre de 1965) Lugar de nacimiento: Rocha, Uruguay. Su mayor producción fue durante las décadas del 40 y 50 y es otro de los representantes de la escuela romántica del tango. Creció en Montevideo, y por una afición común, el ciclismo, conoció y trabó amistad con el pianista Lalo Etchegoncelay quien lo conectó con el cantor y músico Romeo Gavioli. En ese momento nace la vinculación de Rótulo con la música y el mundo del espectáculo. Si bien de joven había estudiado piano, su verdadera vocación era la poesía y las letras. A comienzos del 40, arriba a Buenos Aires y Romeo Gavioli, que llega poco tiempo después para integrar la orquesta de Edgardo Donato, lo vincula a éste y a su hermano Osvaldo. Donato graba su milonga "Repique del corazón", con música de su hermano Osvaldo, con las voces de Horacio Lagos y Lita Morales. Enseguida hizo otros cuatro temas con música de Romeo Gavioli: "Tu confidencia", "Cariño mío", "Dónde estás arrabal" y "María del Carmen" y luego con Edgardo Donato la milonga "Cara negra". La obra que le siguió fue la que pondría a Rótulo en la selecta nómina de poetas destacados de la década del 40: "Parece un cuento" con la música de Lalo Etchegoncelay, ganadora del concurso que organizó la revista Radio Canción que fue grabada por las orquestas de Alfredo De Angelis, Mario Maurano y Roberto Cuenca. En 1944, compuso con el bandoneonista Ángel Domínguez el tango "Firuletear del bandoneón", estrenado en simultánea por Laurenz y De Angelis. Con De Angelis surgieron muchos éxitos: "Pregonera", "Remolino", "Alelí", "Pastora" y el vals "Mi cariñito". Sobre "Remolino" podemos afirmar que es la obra más lograda de esta creativa sociedad con De Angelis. No sólo por la delicadeza de sus versos, sino también, por la hermosa melodía, interpretada magistralmente por la orquesta de Francini-Pontier, con la voz de Raúl Berón, en una versión insuperable. Radicado ya en Buenos Aires, integró el directorio de la Sociedad de Autores y Compositores (SADAIC), cumpliendo las funciones de Tesorero. Su producción siguió en colaboración con Héctor Gentile, Carlos Cubría, Arturo Gallucci, Manuel Sucher, Carlos Dante, Aquiles Roggero, Natty Paredes y otros. En 1949, Borocotó lo animó a escribir tres canciones incluidas en la película Con los Mismos Colores: el tema homónimo "Con los mismos colores", "Belén" y "Como las golondrinas", con música de Astor Piazzolla. Otras creaciones que le pertenecen son: "En la bruma", "Como el hornero", "Sirva otra copa", "Como tú", "Canción de lluvia", "Con este corazón", "Coralí", "Farol de esquina", "Igual que Dios", "Igual que Judas", "Malambo", "Mañanita linda", "Mi amigo bandoneón", "Mimí Pinsón", "Nací en Pompeya", "Oro en el barro", "Pimpollo roto", "Santa mía", "Esta noche me despido", "Que te cuente mi violín", "Yo también reí", "Y no volvió". Rótulo oriundo de Rocha, República Oriental del Uruguay, murió en Buenos Aires. Datos extraídos de Todo Tango.

