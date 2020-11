Desde las 10 recibirá a Agropecuario de Carlos Casares. Luego, el próximo sábado visitará a Sarmiento de Junín desde las 19.00 por la primera fecha de la Zona B de la Fase Cameponato del Torneo de Transición. El plantel de Villa Dálmine tendrá hoy su séptimo y último amistoso de preparación para el Torneo de Transición de la Primera Nacional que comenzará el próximo fin de semana. Será desde las 10 de la mañana en Mitre y Puccini, donde recibirá a Agropecuario de Carlos Casares. Hasta el momento, el equipo dirigido por Felipe De la Riva se midió con Almagro (victoria 1-0), Quilmes (triunfo 2-0), Platense (derrota 3-1), Acassuso (victoria 2-1), Chacarita (caída 1-0) y Flandria (empate 1-1). Una serie de encuentros que se extendió debido al retraso del inicio de la competencia y que hoy se estará cerrando frente al Sojero en Campana. Para este ensayo, el DT no podrá contar con el defensor Santiago Moyano (se recupera de un esguince de rodilla) y tampoco arriesgaría al carrilero Facundo Lando (evoluciona de un desgarro) ni al atacante Sergio Sosa (arrastra una distensión). Esta seguidilla de lesiones y la confirmación del formato de competencia del Torneo de Transición abrieron la posibilidad de que el Violeta incorpore uno o dos jugadores más en los próximos días, dado que el jueves 26 se cierra el libro de pases de la Primera Nacional. Mientras tanto, De la Riva repetiría hoy la formación que utilizó frente a Flandria, con Maximiliano Pollacchi ocupando el lugar de Moyano como marcador central derecho y con Laureano Tello cubriendo la posición de Lando como carrilero por derecha. Entonces, para enfrentar a Agropecuario, el Violeta formaría con Juan Marcelo Ojeda; Maximiliano Pollacchi, Maximiliano García, Juan Ignacio Alvacete; Laureano Tello, Federico Recalde, Saúl Nelle, Facundo Rizzi; Enzo Fernández, Tomás Garro; y Catriel Sánchez. Por su parte, el Sojero llegará a Campana con varias caras conocidas: Martín Perafán, Renso Pérez, Emmanuel Molina y Mariano Miño integran actualmente el plantel del elenco de Carlos Casares con la particularidad de que De la Riva los dirigió a los cuatro en el Violeta (a Perafán y Pérez en la temporada 2017/18 y a Molina y Miño, en la 2018/19). DEBUT CONFIRMADO La primera presentación de Villa Dálmine en el Torneo de Transición de la Primera Nacional ya tiene fecha y horario: enfrentará a Sarmiento de Junín como visitante el próximo sábado 28 desde las 19.00 horas. Será el primer partido que se juegue de la primera fecha de la Zona B de la Fase Campeonato, dado que San Martín (T) vs Tigre y Defensores de Belgrano vs Gimnasia (M) se medirán el domingo 29 y Deportivo Riestra vs Atlético Rafaela se jugará el lunes 30.

POLLACCHI SEGUIRÁ COMO MARCADOR CENTRAL DERECHO POR LA LESIÓN DE MOYANO. SARMIENTO JUEGA HOY ANTE NEWELLS El rival Violeta en el debut se mide con un equipo alternativo de la Lepra. Este sábado, además de Villa Dálmine y Agropecuario, otros nueve equipos de la Primera Nacional tienen pautados partidos amistosos. Pero para Felipe De la Riva y su cuerpo técnico, el más importante será el que dispute Sarmiento de Junín, que se medirá como local frente a un equipo alternativo de Newells (juega el lunes frente a Talleres por la Copa de la Liga Profesional). El Verde ha recibido una mala noticia esta semana: el mediocampista Fermín Antonini sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla y deberá ser operado, por lo que es baja para el Torneo de Transición de la Primera Nacional. Hasta el momento, los dirigidos por Iván Delfino ya han disputado amistosos con los titulares de Newells, con Rosario Central y dos veces con Independiente de Chivilcoy. Los otros equipos de la Primera Nacional que hoy jugarán amistosos serán: Ferro Carril Oeste (vs Colegiales), Mitre de Santiago del Estero (vs Vélez de San Ramón), Almagro (vs Villa San Carlos), Gimnasia de Mendoza (vs Fundación Amigos), Deportivo Morón (vs Fénix), San Martín de San Juan (vs Alianza de San Juan), Brown de Adrogué (vs Los Andes) e Independiente Rivadavia de Mendoza (vs Sportivo Desamparados de San Juan). En tanto, ayer, Tigre venció 2-1 a Deportivo Armenio; All Boys perdió 2-1 con San Telmo; Temperley cayó 1-0 ante Talleres de Remedios de Escalada; Barracas Central igualó 1-1 con Deportivo Laferrere; Estudiantes de Buenos Aires superó 2-0 a la Reserva de Lanús; e Instituto le ganó 2-1 a Belgrano en el clásico cordobés.

Primera Nacional:

Villa Dálmine tendrá hoy su último ensayo antes del debut

