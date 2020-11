El rival Violeta en el debut se mide con un equipo alternativo de la Lepra. Este sábado, además de Villa Dálmine y Agropecuario, otros nueve equipos de la Primera Nacional tienen pautados partidos amistosos. Pero para Felipe De la Riva y su cuerpo técnico, el más importante será el que dispute Sarmiento de Junín, que se medirá como local frente a un equipo alternativo de Newells (juega el lunes frente a Talleres por la Copa de la Liga Profesional). El Verde ha recibido una mala noticia esta semana: el mediocampista Fermín Antonini sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla y deberá ser operado, por lo que es baja para el Torneo de Transición de la Primera Nacional. Hasta el momento, los dirigidos por Iván Delfino ya han disputado amistosos con los titulares de Newells, con Rosario Central y dos veces con Independiente de Chivilcoy. Los otros equipos de la Primera Nacional que hoy jugarán amistosos serán: Ferro Carril Oeste (vs Colegiales), Mitre de Santiago del Estero (vs Vélez de San Ramón), Almagro (vs Villa San Carlos), Gimnasia de Mendoza (vs Fundación Amigos), Deportivo Morón (vs Fénix), San Martín de San Juan (vs Alianza de San Juan), Brown de Adrogué (vs Los Andes) e Independiente Rivadavia de Mendoza (vs Sportivo Desamparados de San Juan). En tanto, ayer, Tigre venció 2-1 a Deportivo Armenio; All Boys perdió 2-1 con San Telmo; Temperley cayó 1-0 ante Talleres de Remedios de Escalada; Barracas Central igualó 1-1 con Deportivo Laferrere; Estudiantes de Buenos Aires superó 2-0 a la Reserva de Lanús; e Instituto le ganó 2-1 a Belgrano en el clásico cordobés.

LOS ÚLTIMOS DOS AMISTOSOS DE SARMIENTO FUERON ANTE INDEPENDIENTE DE CHIVILCOY.



Primera Nacional:

Sarmiento juega hoy ante Newells

