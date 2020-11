LIBERTADORES FEMENINA Argentina será la sede de la Copa Libertadores Femenina 2021, que se celebrará entre el 5 y el 21 de marzo del próximo año, según informó este viernes la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en un comunicado. Por nuestro país participarán dos equipos en esta oportunidad. Uno será Boca Juniors, que era el líder del campeonato de Primera A de AFA al momento de cancelarse por la pandemia de coronavirus. Y el otro se definirá en el Torneo de Transición que se disputará a partir del próximo sábado 28. PIPITA POSITIVO El argentino Gonzalo Higuaín dio positivo de coronavirus en los testeos que se realizó el plantel del Inter Miami en la previa del arranque de los playoffs de la Major League Soccer y se perdió anoche el partido ante el Nashville FC que otorgaba uno de los dos cupos que faltan para completar el cuadro de los Octavos de Final de la liga de Estados Unidos. ALETI VS BARSA Por la 10ª fecha de La Liga de España, Atlético de Madrid recibirá a Barcelona desde las 17.00 (transmite ESPN). El conjunto dirigido por Diego Simeone es el único invicto del certamen y hoy no contará con los uruguayos Luis Suárez y Lucas Torreira, quienes dieron positivo de coronavirus tras la fecha de Eliminatorias. Además, este sábado se producirá el debut de Eduardo "Chacho" Coudet como nuevo DT del Celta de Vigo, que visitará a Sevilla (14.30, ESPN). También hoy: Levante vs Elche (10.00, Fox Sports) y Villarreal vs Real Madrid (12.15, DirecTV). La 10ª fecha comenzó ayer con el empate 1-1 entre Osasuna y Huesca. PREMIER: FECHA 9 La novena fecha de la Premier League de Inglaterra comenzará hoy con cuatro encuentros: Newcastle vs Chelsea (9.30, ESPN), Aston Villa vs Brighton (12.00, ESPN), Tottenham vs Manchester City (14.30, ESPN) y Manchester United vs West Bromwich (17.00, ESPN). El líder del certamen es Leicester con 18 unidades, una más que Tottenham y Liverpool. SERIE A: FECHA 8 Este sábado se pondrá en marcha la octava fecha del campeonato de Italia con tres encuentros: Crotone vs Lazio (11.00, Fox Sports), Spezia vs Atalanta (14.00, ESPN) y Juventus vs Cagliari (16.45, ESPN). El líder del torneo es Milan, con 17 puntos, dos más que Sassuolo (15). MONACO LO PARÓ Paris Saint Germain acumulaba ocho victorias consecutivas en la Ligue 1 de Francia y ayer le ganaba 2-0 a Monaco con doblete de Kylian Mbappe. Sin embargo, el conjunto monegasco dio vuelta el partido en el segundo tiempo con un doblete del alemán Kevin Volland y un penal convertido por el español Cesc Fabregas para el definitivo 3-2 que fue parte del inicio de la 11ª fecha. En el PSG, fue titular Ángel Di María, mientras Leandro Paredes ingresó en el complemento. Con este resultado, Monaco (20 puntos) se convirtió en el nuevo escolta del conjunto de la capital (24). En el otro duelo de la jornada, Bordeaux (15) venció 1-0 a Rennes (18).



Breves: Fútbol

21 de Noviembre de 2020

