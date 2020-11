El Millonario venció 2-0 a Banfield como visitante, mientras el Xeneize cayó 2-1 ante Lanús en La Bombonera. En tanto, Unión le ganó 3-2 a Arsenal y aniquiló las chances de Racing.

Ayer, en la continuidad de la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino, River Plate cosechó su tercera victoria consecutiva en el certamen, mientras Bocas Juniors sufrió su segunda caída en fila.

El Millonario superó 2-0 como visitante a Banfield, que tenía puntaje perfecto hasta esta presentación. Así, ahora, ambos conjuntos comparten la cima de la Zona 3 con 9 puntos cada uno.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien presentó una formación con varios suplentes, se impusieron con goles de Ignacio Fernández y el paraguayo Robert Rojas a los 16 y 33 minutos del segundo tiempo, respectivamente. Sin embargo, la mejor oportunidad para abrir el marcador la tuvo el Taladro, a los 16 minutos de la primera parte, cuando Luciano Lollo falló un penal.

Así, River llegará con aire en el torneo local a su cita más importante de este momento: el duelo que sostendrá el martes frente a Paranaense de Brasil como visitante correspondiente al partido de ida de la serie de Octavos de Final de la Copa Libertadores.

Por su parte, Boca sufrió su segunda derrota consecutiva en La Bombonera: después de perder 1-0 con Talleres de Córdoba el último fin de semana, anoche cayó 2-1 ante Lanús, que se impuso con un doblete de Nicolás Orsini en la primera parte (Ramón Ábila descontó a los 40 del complemento).

De esta manera, las posiciones en la Zona 4 se apretaron: manda Talleres con 7 puntos; segundo sigue el Xeneize, con 6; el tercero es ahora Lanús, con 4; y cierra Newells, con 3 (La Lepra recibirá a La T el lunes, en el cierre de la programación.

El próximo compromiso para los dirigidos por Miguel Ángel Russo será el miércoles, cuando visiten a Inter de Porto Alegre por los Octavos de Final de la Copa Libertadores. Ese mismo miércoles, el Granate visitará a Bolívar en La Paz por los Octavos de Final de la Copa Sudamericana.

En tanto, el otro encuentro que se disputó ayer por la Copa de la Liga Profesional fue la victoria de Unión de Santa Fe (7 puntos), que derrotó 3-2 como visitante a Arsenal de Sarandí (4) y dio un gran paso en busca de la clasificación a la Fase Campeonato. Además, con este resultado, Racing Club (0) quedó sin chances en la Zona 1 que ya tiene clasificado a Atlético Tucumán (12).

La programación de esta cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional continuará este sábado con tres partidos: Colón vs Defensa y Justicia (17.10), Huracán vs Vélez Sarsfield (19.20) e Independiente vs Central Córdoba (21.30).

En tanto, mañana domingo se jugarán otros tres encuentros: Estudiatnes vs Aldosivi (17.10), Patronato vs Gimnasia LP (19.20) y San Lorenzo vs Argentinos (21.30). Todo se cerrará el lunes con Godoy Cruz vs Rosario Central (19.00) y Newells vs Talleres (21.15).