El Municipio se dispone a licitar la primera de tres etapas de esta importante obra que incluirá la realización del colector cloacal para abastecer a los tres barrios. La nación envió fondos solo para parte de la primera etapa. La Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana del Municipio está definiendo los detalles de la licitación para que en 30 días comiencen las obras del tendido cloacal en los barrios Lubo -las zonas que hoy no tienen, y donde hay problemas-, La Esperanza y La Argentina. Por intermedio del plan "Argentina Hace" del Ministerio de Obras públicas de la Nación, el Municipio firmó un convenio específico con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), el cual financia la primera etapa de tres que implica la realización del colector cloacal. Según informaron, una vez concluidas, el colector quedará habilitado, y se podrá abastecer a las viviendas de los tres barrios mencionados con las redes de cloaca. Esta obra es muy importante ya que, si no se ejecuta este colector, el sistema no tendría capacidad para extender la red y llevar el servicio a dichos lugares de la ciudad. La primera etapa se desarrollará desde la calle Falucho a la avenida 6 de Julio, extendiéndose por unos 400 metros aproximados, donde se realizará el empalme con la red ya existente. En tanto que, la segunda instancia de la obra se ejecutará desde la avenida 6 de Julio hasta Modarelli, entre Dasso y Gismundi, atravesando las calles Cordeu, Giobellini. Por último, la tercera etapa de la conexión a la red cloacal será desde Baldrich hasta San Luís, pasando por Dasso, Jujuy, Formosa, La Rioja y Córdoba. Allí se encuentra la estación de bombeo, donde finalmente se realizará el vuelco puntual de desvinculación. De esta manera, el Municipio continúa ejecutando obras de gran envergadura para seguir brindándole a los vecinos mejores servicios como así elevar su calidad de vida.

