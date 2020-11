La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/nov/2020 Primera Nacional:

Comenzó perdiendo, pero dio vuelta el marcador con buenas definiciones de Catriel Sánchez y Enzo Fernández, quienes marcaron todos los goles de la preparación. El próximo sábado, el Violeta arranca el Torneo de Transición frente a Sarmiento de Junín como visitante. Villa Dálmine cerró ayer su undécima y última semana de preparación para el Torneo de Transición de la Primera Nacional. Lo hizo con su séptimo amistoso de este proceso, ante Agropecuario de Carlos Casares, al que superó 2-1 con goles de Catriel Sánchez y Enzo Fernández. Lo que vendrá ahora para los dirigidos por Felipe De la Riva será, desde mañana, la cuenta regresiva hacia el debut, pautado para el próximo sábado a las 19.00 como visitante frente a Sarmiento de Junín, por la primera fecha de la Zona B de la Fase Campeonato. Esa proximidad con el debut y el intenso calor de la mañana en Mitre y Puccini se combinaron para que el encuentro entre el Violeta y el Sojero no tuviera la intensidad propia de un partido de la categoría: cuidarse para el inicio del certamen también fue parte de este ensayo. Sobre todo para el equipo de nuestra ciudad, cuyo plantel profesional es muy corto y ya ha sido golpeado por las lesiones de Santiago Moyano (se perdería, por lo menos, las primeras dos fechas por el esguince de rodilla sufrido ante Chacarita), Facundo Lando y Sergio Sosa (ambos arrastran lesiones musculares y serán evaluados esta semana de cara al viaje a Junín). En este marco, el trámite del encuentro entre titulares fue muy parejo, con ambos equipos trabajando los últimos detalles para sus respectivas presentaciones por los puntos. Agropecuario pegó primero por intermedio de Nicolás Dematei, quien aprovechó un rebote para abrir el marcador a los 13 minutos. Sin embargo, Villa Dálmine reaccionó rápidamente. Y lo hizo con sus mejores cartas ofensivas. A los 17, Catriel Sánchez marcó el empate con una buena definición tras la cesión de Tomás Garro. Y a los 24, Enzo Fernández le ganó el balón al último defensor visitante, enganchó ante la desesperada salida de Martín Perafán y después definió con mucha categoría tras enganchar otras dos veces sobre el borde del área chica (hizo pasar de largo a Lucas Vesco y nuevamente a Perafán antes del pase a la red). Con estos dos tantos, Sánchez y Fernández se ratificaron como las grandes cartas de gol: convirtieron los nueve tantos de los titulares a lo largo de los siete amistosos de esta preparación. Catriel marcó en seis de esos siete ensayos, mientras que "Chimba" anotó los restantes tres goles (ante Quilmes, Acassuso y Agropecuario) En cuanto a lo táctico, De la Riva siguió desarrollando el esquema 3-4-2-1 y consolidando a Laureano Tello como carrilero por derecha ante la baja de Lando. Así, repitió los mismos once que había presentado ante Flandria una semana antes y, todo indica, los mismos once que arrancarían el Torneo de Transición en Junín, salvo algún imprevisto y más allá que, a partir de mañana, se incorporaría al plantel un mediocampista que ya estuvo en el club las últimas dos temporadas. En el segundo partido de esta jornada ante Agropecuario, el Violeta presentó una formación con mayoría de juveniles que igualó 2-2 ante un rival que presentó futbolistas de experiencia y jerarquía para la divisional. De hecho, el Sojero tomó ventaja de 2-0 con goles de Gonzalo Urquijo y Jonathan Blanco, pero Gastón Martiré descontó desde los 12 pasos antes del final del primer tiempo, mientras que Lucas Cajes niveló las acciones en el comienzo de la segunda parte. Con ese empate se cerró la jornada en el estadio de Mitre y Puccini. Y también, el último amistoso de Villa Dálmine de esta preparación. Atrás quedaron largas semanas de mucho trabajo e incertidumbre. A partir de mañana, con todo confirmado para el inicio del Torneo de Transición, comenzará a palpitarse un nuevo debut, con la ilusión de siempre: llegar a la máxima categoría del fútbol argentino. SÍNTESIS DEL PRIMER PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Juan Marcelo Ojeda; Maximiliano Pollacchi, Maximiliano García, Juan Ignacio Alvacete; Laureano Tello, Federico Recalde, Saúl Nelle, Facundo Rizzi; Enzo Fernández (ST 19m Gastón Martiré), Tomás Garro (ST 19m Valentín Umeres); y Catriel Sánchez (ST 19m Lucas Cajes). DT: Felipe De la Riva. AGROPECUARIO (1): Martín Perafan; Ezequiel Parnisari, Lucas Vesco, Nicolás Dematei; Mauricio Rosales, Alejo Montero, Fernando Juárez, Mariano Miño, Gabriel Lazarte; Valentín Viola y Brian Blando. DT: Manuel Fernández. GOLES: PT 13m Nicolás Dematei (A), 17m Catriel Sánchez (VD) y 24m Enzo Fernández (VD). ARBITRO: Emir Michelón. CANCHA: Villa Dálmine. DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 40 minutos SÍNTESIS DEL SEGUNDO PARTIDO VILLA DALMINE (2): Lucas Bruera; Juan Ignacio Varela (ST 35m Tomás Chechic), Leonel Montani, Francisco Lavielle, Eduardo Vallejos; Franco Costantino, Gino Olguín, Franco Marchetti, Valentín Umeres (ST 2m Agustín Encina); Lucas Cajes y Gastón Martiré (ST 35m Santiago Valenzuela). DT: Felipe De La Riva. AGROPECUARIO (2): Darío Sand; Marcelo Palmieri, Agustín Alles, Juan Ignacio Díaz; Nahuel Menéndez, Julián Campestrini, Jonathan Blanco, Emmanuel Molina; Alejandro Gagliardi, Diego Diellos y Gonzalo Urquijo. DT: Manuel Fernández. GOLES: PT 11m Gonzalo Urquijo (A), 19m Jonathan Blanco (A) y 25m Gastón Martiré -p- (VD). ST 1m Lucas Cajes (VD). ARBITRO: José Barranco. CANCHA: Villa Dálmine. DETALLE: Se jugó un tiempo de 30 minutos y el segundo fue de 40.

GASTÓN MARTIRÉ INGRESÓ EN EL TRAMO FINAL DEL PRIMER PARTIDO. EN EL SEGUNDO MARCÓ DE PENAL. SARMIENTO TAMBIÉN GANÓ En su último amistoso antes del debut frente a Villa Dálmine del próximo sábado, Sarmiento de Junín venció ayer 2-1 a la Reserva de Newells, en un encuentro disputado en el estadio Eva Perón. Para este ensayo, los once titulares elegidos por Iván Delfino fueron: Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Federico Mancinelli, Francisco Oliver, Facundo Castet; Benjamín Borasi, Federico Vismara, Sergio Quiroga, Claudio Pombo; Mauro Albertengo y Jonatan Torres. Y los dos goles del Verde fueron convertidos por Albertengo: el primero, anticipando de cabeza un córner en el primer palo; y el segundo, con otro anticipo, tras un centro rasante de Pombo. Otros ocho equipos de la Primera Nacional disputaron ayer sus últimos amistosos antes del debut: Ferro Carril Oeste igualó 0-0 con Colegiales; San Martín de San Juan venció 2-0 a Alianza San Juan; Mitre de Santiago del Estero superó 2-1 a Vélez de San Ramón con un gol de Ezequiel Cérica; Deportivo Morón le ganó 2-1 a Fénix; Brown de Adrogué cayó 1-0 ante Los Andes; Almagro igualó 1-1 con Villa San Carlos; Gimnasia de Mendoza se impuso 1-0 sobre Fundación Amigos (M); e Independiente Rivadavia goleó 4-1 a Sportivo Desamparados de San Juan.

