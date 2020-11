Fue el viernes por la tarde. La joven fue trasladada por el SAME hasta el Hospital San José. El motociclista, también. Una joven de 25 años se bajó del colectivo en la colectora Sur, frente a la pasarela peatonal de Otamendi y al intentar cruzar hacia misma, no advirtió que se aproximaba una motocicleta. Su conductor, de 40 años, trató de evitar a la joven y en la maniobra la impacta, al tiempo que pierde el equilibrio y también cae al asfalto junto a su Guerrero 150. Con un móvil del Comando Patrulla de Zona 6 fue el primero en llegar al lugar y cuando llegó el SAME, trasladó a ambos accidentados.

El accidente tuvo lugar en la colectora Sur, frente a la pasarela peatonal de Otamendi.



Atropellada por una moto

