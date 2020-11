Fue a la altura de la pasarela peatonal del barrio San Jorge. Hubo un trasladado al Hospital San José. Un Ford Fiesta con tres ocupantes volcando en la Ruta 6 a la altura de la pasarela del barrio San Jorge, mientras transitaba ayer por la tarde mano a Ruta 8. Según trascendió, el conductor del vehículo perdió el control al intentar esquivar a un Fiat Uno que realizó una maniobra imprevista, pero este segundo vehículo no se detuvo tras el accidente. Los tres pasajeros llevaban sus cinturones puestos y aparentemente no tenían lesiones de gravedad. Aun así, uno de ellos fue trasladado al Hospital San José por el SAME. En el lugar se hicieron presentes una autobomba de Bomberos Voluntarios, un móvil policial del Destacamento Alto Los Cardales y uno del Comando Patrulla.

En el Fiesta viajaban 3 pasajeros en dirección a Ruta 8.



Vuelco en la Ruta 6

