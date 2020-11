La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/nov/2020 En los últimos años, Tenaris puso a Campana en la agenda nacional







Fue con las visitas de líderes de opinión como Marcelo Longobardi, Luis Novaresio y Facundo Manes, entre otros. En tanto, este miércoles dará una charla el reconocido nutricionista Diego Sívori. En los últimos años Tenaris contribuyó a que Campana aumente su presencia en la agenda pública nacional. Lo hizo promoviendo la visita a Siderca de referentes de distintos ámbitos, quienes a menudo además brindaron charlas abiertas a la comunidad. Luis Novaresio y Marcelo Longobardi, dos de los periodistas más reconocidos del país, desembarcaron en Campana en 2019. Aprovechando las expectativas que generaban las elecciones presidenciales, las charlas llenaron en sendas oportunidades el Auditorio Roberto Rocca de la empresa. Más tarde, los comunicadores darían cuenta de sus impresiones del centro industrial Campana y la Escuela Técnica Roberto Rocca en sus respectivos programas. "Me quedó mucho por ver, pero salí impactado de la recorrida por la empresa", afirmó Novaresio. "Es destacable la labor que hacen físicos, ingenieros y operarios en esta planta, que gracias a ellos llegó a ser líder en su sector. ¿En cuántas cosas podemos los argentinos decir los que somos los números uno? En el fútbol, con Messi". Por su parte, el día después de su visita y desde el programa de Radio Mitre "Cada mañana", Longobardi destacó el nivel de tecnología del Centro de Investigación de TenarisSiderca. "Allí un conjunto de científicos realiza diversas pruebas para mejorar los famosos tubos sin costura, por ejemplo, con el objetivo de disminuir la deposición de parafina en las paredes internas de los que se usan en Vaca Muerta", contó a su audiencia. Durante el 2019 también visitó la planta Campana el prestigioso neurocientífico Facundo Manes, quien disertó sobre los procesos cerebrales y su impacto en el comportamiento humano y la compresión de la realidad, además de referirse al desarrollo aún pendiente en la Argentina. "Nunca invertimos en investigación y desarrollo como sociedad lo suficiente para que impacte en el PBI. Y el éxito en la economía mundial se sustenta en la creatividad, la capacidad para generar ideas y de agregar valor. Eso requiere un cambio de paradigma", aseguró en su exposición. En ese sentido, señaló que "Tenaris es un modelo de desarrollo que la Argentina debería imitar". Alejandro Melamed, especialista en Recursos Humanos, fue otro de los especialistas que charló con los vecinos en el Auditorio. "Tenaris es un excelente ejemplo de cómo una empresa de origen argentino trata permanentemente de estar un paso adelante y apalancarse en la tecnología para generar ventajas competitivas", afirmó. Este año de pandemia las visitas de líderes de opinión se detuvieron, pero no su contacto con los vecinos. Luis Novaresio volvió a ser invitado, esta vez para participar del Encuentro con la Comunidad que encabezó el presidente de la compañía para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez. "La crisis puede ser una oportunidad para mejorar si tomamos nota de lo que veníamos haciendo mal y provocó que el virus nos agarre mal parados. Tenemos problemas gravísimos de exclusión social, que a su vez se traducen en más hechos de inseguridad. En este marco, si no apostamos a la producción, al incentivo de la inversión privada como camino hacia la reactivación, habremos desaprovechado el único aprendizaje positivo que pudo habernos dejado la pandemia", expresó Novaresio. Más tarde, el médico especialista en estrés Daniel López Rosetti brindó consejos para mejorar la calidad de vida. Y ahora, en la continuidad del ciclo Charlas #Presentes, el nutricionistas Diego Sívori dará pautas para mantener una dieta sana y sencilla en tiempos de pandemia. La cita es este miércoles a las 18 horas a través del canal de YouTube oficial de Tenaris Argentina.













