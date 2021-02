» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/nov/2020 de La Auténtica Defensa. Opinión:

El impacto del aumento para jubilaciones y pensiones

Por Dr. Mariano D. Raineri











Mariano D. Raineri

Hemos visto en estos días como se desató una controversia por el aumento de los haberes mensuales de los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), luego que el Gobierno Nacional informara en conferencia de prensa que el aumento para dicho sector seria del 5% a partir de Diciembre. Lamentablemente un tema tan delicado cayó en un pozo de fanatismos irreconciliables, olvidando lo fundamental, que son los beneficiarios y el impacto de las variaciones mensuales sobre ellos.Por un lado, encontramos titulares que bregan que "los jubilados le ganaron a la inflación", por otro "que los jubilados perdieron", pero ¿cuál de ambas afirmaciones es falsa y cual verdadera si evalúanos los números, índices y fórmulas? Con el anuncio del 5% de aumento por decreto para todas las jubilaciones y pensiones para diciembre, sumado a los anteriores el aumento sectorizados - recordando que no todos los beneficiarios recibieron igual aumento - solo los HABERES MINIMOS resultaran con un aumento anual de aproximadamente 35,4%, mientras que el resto de los beneficiarios vieron un impacto menor hasta en un 24,3% en la franja de los beneficiarios con MAYORES HABERES. Si tomamos la fórmula legal suspendida por decreto, el aumento para TODOS LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS, hubiese rondado el 42% anual. Sin hablar de los valores de los haberes mensuales, y si observamos el índice de la inflación proyectada (el cual involucra muchos rubros) solo la franja de los beneficiarios que perciben los haberes mínimos no perderían poder adquisitivo, pero el resto de los beneficiarios PERDERAN UN TEORICO PODER ADQUISITIVO DE CASI EL 11%. Ahora bien, no podemos obviar que al suspenderse la formula anterior, TODOS los beneficiarios previsionales de ANSeS, PERDERAN la posibilidad de mejorar su calidad de vida, dado que la franja mínima podría haber mejorado en casi 7% si capacidad económica financiera y la franja de quienes cobran mayores haberes podrían haber evitado la pérdida de casi un 11% de su poder adquisitivo, y mejorado su capacidad económica financiera en un 7%, por lo el impacto negativo para las franjas de mayores haberes, rondara un 18%. Aclaro que no se incluyen impactos positivos o negativos de prestaciones brindadas por otros Organismos Públicos dado que ello excede el ámbito del análisis objetivo de los porcentajes de aumento. Tampoco la nota no incluye datos sobre los beneficiarios de IPS, dado que el sistema de actualización es diferente y aún no tenemos mayores novedades Las conclusiones a las que se arriman evaluando los datos provenientes de organismos públicos competentes, leyes y decretos, nos demuestran que solo una franja logro NO PERDER CAPACIDAD ADQUISITIVA, ósea mantearse a valores constantes; otra franja PERDIO PODER ADQUISITIVO, pero TODOS los beneficiarios PERDIERON la OPORTUNIDAD de lograr un MAYOR BIENESTAR y MEJOR CALIDAD DE VIDA, al ceder obligatoriamente entre un 7% y un 18% que por ley le correspondía. Por lo que la conclusión numérica nos dice que todos perdieron o cedieron algo. Para concluir quiero resaltar que estas líneas no buscan generar discusiones ni debates fanáticos, sino por el contrario abstraer las subjetividades (dentro de lo posible), y con datos objetivos, promover un debate amplio y genuino, reconociendo aciertos y errores, y en pos de mejorar el bienestar de millones de jubilados y pensionados de nuestra Nación.

