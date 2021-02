» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/nov/2020 de La Auténtica Defensa. La UV Más Campana presentó un proyecto para el fortalecimiento de los clubes de fútbol







Los concejales Alexis Twyford y Celeste Palavecino presentaron un proyecto elaborado por el concejal Axel Cantlon que promueve el deporte como mecanismo de inclusión social y pretende que el municipio ponga a disposición de los clubes canchas para la práctica del deporte y financiamiento para promover la liga local. "Los clubes barriales de fútbol de Campana tienen un rol muy importante no solamente desde el punto de vista estrictamente deportivo, también es una actividad de contención de adolescentes, niños y niñas de los diferentes lugares de Campana, siendo que a veces les resulta imposible poder practicar otro tipo de actividad deportiva", explicaron. "Los Clubes de Barrio tienen su liga de fútbol que promueve la competencia deportiva para todas las edades y tienen su propia institucionalidad. Las mismas incluso cuentan con una afición muy arraigada en nuestra ciudad, y que la pertenencia a la misma data de muchas décadas; y se transmite de generación en generación entre los campanenses". "Siempre fue muy costoso mantener las instituciones y las competencias, y en general todo sale del bolsillo de los jugadores o personas ligadas a los clubes que sostienen la actividad deportiva. Algunos costos son muy elevados y la participación del Municipio de Campana sosteniendo esta colaboración, podría ayudar a los clubes a disminuir los costos mensuales de las competencias (como alquileres de canchas, seguridad, ambulancias, árbitros, etc.)". "Incluso, en tiempos lejanos la Liga de Campana poseía un predio propio que administraba la municipalidad de Campana y que no requería pago de alquiler alguno para los clubes que no tienen cancha propia". "Estamos solicitando que el municipio ponga a disposición tres canchas municipales en tierras fiscales u otros terrenos que posea disponible el Municipio de Campana para destinarse al uso por parte de los clubes que no tengan cancha propia cuando jueguen de locales". "Por otro lado proponemos afectar el 0,5% de lo que se recaudará por la Tasa de Seguridad e Higiene en el año 2021 para financiar los gastos de la liga de fútbol que mencionábamos". "El deporte es un motor de la inclusión social y por eso vale la pena destinar recursos públicos para su promoción", concluyeron.

La UV Más Campana presentó un proyecto para el fortalecimiento de los clubes de fútbol

