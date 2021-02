» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/nov/2020 de La Auténtica Defensa. Paritaria Municipal:

Propone un incremento salarial del 4%, a efectivizarse 2% con los haberes de noviembre y 2 % con los de diciembre, más un bono no remunerativo por única vez de $6.000. El último viernes 20 se llevó a cabo una nueva reunión paritaria entre el Gobierno local y los representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la nueva biblioteca con la presencia Julio Olivastri (secretario de Economía), Abel Milano (Seguridad), Mónica Kulita (directora de Recursos Humanos) y Gustavo Guardia (asesor) por el Municipio; y Florencia Mingues (secretaria Gremial), Martín Di Pietro (Adjunto) y Norberto Burgueño (Prensa) por el Sindicato. "Los avances no fueron grandes, destacando un cambio en la propuesta de mejora salarial por parte del ejecutivo", expresó el gremio en un comunicado difundido este sábado. De acuerdo al acta de la reunión, el Municipio pidió dar por cerrada la paritaria correspondiente al 2019, incorporando a los básicos los aumentos dados por decreto, y para el período 2020 un aumento del 4% a pagarse mitad (2%) con los haberes de noviembre y la otra mitad con los de diciembre. La suba no es acumulativa. Además, ofertó abonar un bono navideño no remunerativo por única vez de $6.000, a pagar en efectivo en diciembre. "La propuesta será llevada a consideración de los trabajadores, y el día martes se comunicará la decisión de aceptar o rechazar la propuesta en la audiencia de conciliación establecida por la cartera laboral", adelantó el Sindicato.

