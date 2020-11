La exposición de maquetas estará abierta a la comunidad en la "pecera" del Edificio 6 de Julio del 25 de noviembre al 4 de diciembre. "Es una exposición con gran realismo porque viene a reemplazar la Fiesta del Automóvil que por razones de la pandemia no se puede realizar", resalta Pedro Fernández, su mentor. Hace varias semanas la "pecera" del Edificio 6 de Julio viene resaltando temáticas y trabajos realizados por campanenses en esta pandemia. En esta oportunidad, el vecino Pedro Fernández junto a la Municipalidad de Campana realizará una exposición de maquetas titulada "Pasión sobre Ruedas", autos en escala y más. La inauguración oficial es el miércoles 25 de noviembre a las 19 horas y estará hasta el 4 de diciembre. "Es una exposición con gran realismo porque viene a reemplazar la Fiesta del Automóvil que por razones de la pandemia no se puede realizar" resalta Fernández y recuerda "siempre me gustaron las maquetas de autos, hace muchos años hice una maqueta de madera, al que le gusta el Automovilismo esta muestra junta gráficos, láminas, motos, autos de carrera". Se podrán ver maquetas realizadas hace varios años. Así también participarán artistas de localidades vecinas. "Son maquetas hechas artesanalmente, con el propósito que el público pueda ver autos en escala del 50 a 70cm", detalla. Fernández añora que esta idea se vuelva a repetir y espera que los vecinos disfruten esta muestra simbólica para homenajear a nuestra ciudad que es la Cuna del Primer Automóvil Argentino.

Escultura de Juan Gálvez tamaño natural con mameluco y insignias casco de la época y antiparras.





Maqueta del auto realizada por Marcelo Heredia, Juan Galvez hecho por Marcelo Falottico y Diorama Pedro Fernández escala 110





Son maquetas hechas artesanalmente









La Galera de los Emiliozzi estará en la muestra apartir del 25 de noviembre Escala 110 creación de Maquetas Mnc.









"Pasión sobre Ruedas", autos en escala y mucho más…

